Mariasela Álvarez a Johnny Arrendel en «lío USAID» : «usted no va a delatar a sus autores intelectuales»

La comunicadora Mariasela Álvarez le respondió este domingo a Johnny Morales, quien se retractó mediante sus redes de las acusaciones de recibimiento de «patrocinio o sobornos» de parte de la USAID a un grupo de periodistas y comunicadores dominicanos, entre los que incluye a la exreina de belleza, a Huchi Lora, Marino Zapete y otros.

«Esto lo ha publicado hoy la persona que inició la sucia campaña de redes sociales sobre la que hice mención en mi post anterior, luego de casi dos semanas de haber dado el pistoletazo de salida para la misma» posteó la conductora de Esta Noche Mariasela.

«Campaña que fue acogida y aderezada con odio y más basura mediática por muchos de los depredadores habituales de la moral ajena, de los “francotiradores de la envidia” y de los que se sienten “damnificados” por las denuncias de corrupción que han hecho a lo largo de los años profesionales que ejercen el periodismo con apego a sus principios. Una especie que aparenta estar cada vez más en extinción» condenó.

Puedes leer: Gremios defienden periodistas acusan asalariados de Usaid

Aprovechó el escenario para desafiar a Arrendel a revelar los supuestos autores intelectuales de la alegada campaña de descrédito en base a las supuestas dádivas de la USAID.

«Ahora bien, como suelen hacer los cobardes cuando se ven descubiertos o amenazados, como en este caso, usted se retracta, pero endilgándole la responsabilidad a terceros y sin mencionarlos. Ahora yo le pregunto: ¿por qué no dice usted quien le dio esa “información” y por qué no se tomó la molestia de investigarla señor? Es obvio que por el tsunami de “personeros” y cuentas falsas que se hicieron eco muy rápidamente, era algo que estaba planificado, y usted no va a delatar a sus autores intelectuales» advirtió

«Pues mire usted, guardando las distancias, Poncio Pilato se lavó las manos pero la sangre de Cristo lo dejó salpicado por toda la eternidad. Allá usted y sus iguales con su conciencia» finalizó la arquitecta.