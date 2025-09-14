Marileidy Paulino avanza a semifinales en Mundial de Tokio

Tokio, Japón. – La velocista dominicana Marileidy Paulino se estrenó este domingo en el Mundial de Atletismo con una victoria en su fase eliminatoria de los 400 metros planos, asegurando así su boleto a la semifinal.

La campeona olímpica y mundial recorrió el óvalo en 49.85 segundos, liderando su heat. En segundo lugar finalizó la británica Amber Anning con 49.96, y en tercero la egipcia Bassant Hemida, quien marcó 50.36.

Paulino, nativa de Don Gregorio, competirá nuevamente este martes en busca de un pase a la gran final del jueves 18, donde aspira a defender su título mundial y repetir el oro logrado en Budapest en 2023, tras haber conquistado la plata en Eugene 2022.

Una delegación dominicana con altas expectativas

La Selección de Atletismo de la República Dominicana viajó a Tokio con cuatro representantes, encabezados por Paulino. Junto a ella compiten los medallistas olímpicos Lidio Feliz en los 400 metros y Alexander Ogando en los 100 y 200 metros, además de Liranyi Alonzo, quien debutará en los 200 metros tras un gran año en la pista.

El presidente de la Federación Dominicana de Atletismo, ingeniero Alexis Peguero, acompañó a la delegación y expresó su optimismo.

“Estamos confiados en que regresaremos con medallas al país. Aquí están los mejores atletas del mundo en cada modalidad y nuestros atletas han llegado con buena preparación física y mental para dar lo mejor de sí en cada fase”, afirmó.

El calendario de Paulino