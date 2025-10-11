Marileidy Paulino cierra la temporada 2025 con un mensaje lleno de inspiración

La medallista olímpica en los 400 metros planos, la dominicana Marileidy Paulino, cerró el año con broche de oro al conquistar este viernes el primer lugar en la competencia atlética AHTLOS NYC 2025. Tras la hazaña, la atleta compartió sus reflexiones sobre la temporada.

«Voy a hablar del significado para mí de los 47 segundos en los 400 m: es uno de los sueños más importantes de mi vida deportiva. Quién diría que una chica de apenas 24 años se involucrara en los 400 m sin saber nada del evento, cuando empezó a practicarlo. Solo tenía un sueño y una visión de salir adelante, y su familia también. Nunca pensé que llegaría tan lejos en esta disciplina. Dios me dio un don, que trabajé física y mentalmente para poder estar allí y permanecer, pero sobre todo me puso en un equipo de trabajo valioso, humilde y generoso, que me ayudó a convertirme en una estrella que nunca imaginé que brillaría», dijo en una publicación realizada en su cuenta de Instagram.



Además, Paulino destacó que trabajó mucho cada año en su desarrollo personal y mental para que el ruido del exterior no la afectara en el mundo deportivo.

«Somos exitosos, pero también enfrentamos obstáculos que se interponen en nuestro camino. Como siempre digo: MÁS FUERTE QUE NUNCA, porque trabajé para centrarme en mi mundo de paz. Cada año tengo una nueva visión y aumenta mi deseo de superarme cada día, aun teniendo todo el éxito que Dios me ha permitido alcanzar», reveló la criolla que en múltiples ocasiones ha puesto en alto al país.

Gratitud para quienes la acompañan

Marileidy Paulino



Paulino, quien es oriunda de San Pedro de Macorís, aprovechó para mostrar su agradecimiento a todos sus seguidores en la República Dominicana y otras partes del mundo, a su familia, su equipo y a todas las marcas que han creído ella.

«Quiero extender mi gratitud a mi familia y a mi equipo de trabajo, Yaseen Pérez, Ayme Martínez, Alfredo Pérez y Víctor Rodríguez, que luchan cada día para que yo pueda salir adelante, junto con los atletas de la selección y los que están en iniciación.

Gracias a Juan Pineda y su equipo por su constante apoyo. Le agradezco a Dios por ponerlo como mi manager. Gracias al Banco Popular, que siempre ha estado presente en mi carrera y se ha mostrado solidario en cada proyecto.

Gracias a Micini y Manuel Luna, quienes crearon CRESO para que la educación y el desarrollo de los jóvenes tengan resultados positivos. Gracias al Ministerio Kelvin Cruz, que desde que asumió el puesto se ha mostrado fiel a su palabra conmigo, mi equipo y los jóvenes del deporte dominicano. Gracias a Luisín Mejía por su apoyo constante.

Gracias a Olga Torres, quien ha sido fundamental tanto en lo laboral como en lo personal. Gracias a Delta Comercial por darme mejor movilidad para trasladarme a mis entrenamientos de manera eficiente. Todos ellos forman parte de cada escalón que Dios y la vida me permiten subir en el mundo de los 400 m.

Gracias todos los dominicanos y los seguidores alrededor del mundo que me competencia».

Hay que ser ejemplo



La reconocida atleta consideró que: «Debemos ser ejemplo y preparar a la futura generación, como lo hace Alberto Rodríguez desde la educación. Exhorto a quienes forman parte de alguna federación deportiva a cuidar a los atletas activos, que son un tesoro del país, y honrar a los atletas retirados que lograron grandes éxitos».

A los atletas les digo que la preparación académica es clave para continuar de la mejor manera una vez finalice su carrera deportiva. Estudiar y prepararse, y si llega el éxito, no dejarse llevar por la avaricia, porque eso es la mayor perdición.

Con estas reflexiones, Marileidy Paulino da por concluida la temporada 2025.