«Dios y yo haremos historia»: Marileidy Paulino confía en brillar en el Mundial de Atletismo

  • EFE
«Dios y yo haremos historia»: Marileidy Paulino confía en brillar en el Mundial de Atletismo

La dominicana Marileidy Paulino, tras enmendar un error en la salida de la carrera de semifinales, se clasificó como segunda de su serie (49.82) a la final de los 400 metros lisos de los Mundiales de atletismo de Tokio.

Paulino, también campeona olímpica en París, quedó segunda por detrás de la polaca Natalia Bukowiecka (49.67), y solo cinco centésimas por delante de la noruega Henriette Jaeger (49.87), que quedó eliminada y contó con opciones hasta casi el final.

«Quería gastar la menor cantidad de energía posible para llegar a la final. Estoy motivada para superarme mientras mi edad (28 años) y mi físico me lo permitan. Dios y yo haremos historia aquí», dijo Paulino, tras terminar la carrera.

Seguir leyendo: Yulimar Rojas tras pasar a la final del Mundial de Atletismo: «Extrañaba la adrenalina de la competición»

La principal rival de la dominicana en la final de los 400 es la estadounidense Sidney McLaughlin-Levrone, doble campeona olímpica de 400 vallas.

«Esta carrera sin duda me da confianza para la final. Solo quiero salir y volver a hacerlo bien. No esperaba correr tan rápido hoy. Todavía tengo mucho que mostrar. Me siento fuerte y bien y confío en mi estado físico. Lo daré todo en la final», declaró la estadounidense.

En la final también estará la cubana Roxana Gómez, cinco veces campeona nacional de la distancia, que quedó segunda de su serie con 49.78, el sexto mejor tiempo de las ocho clasificadas.

Marileidy Paulino avanza a la final de los 400 metros planos al llegar en segundo lugar con un tiempo de 49,82 segundos en el Mundial de Atletismo Tokio. Un descuido «error» pudo costarle la clasificación a la dominicana que dominando la carrera bajó la velocidad al final.

EFE

EFE

Publicaciones Relacionadas

«Dios y yo haremos historia»: Marileidy Paulino confía en brillar en el Mundial de Atletismo
«Dios y yo haremos historia»: Marileidy Paulino confía en brillar en el Mundial de Atletismo
16 septiembre, 2025
Yulimar Rojas tras pasar a la final del Mundial de Atletismo: «Extrañaba la adrenalina de la competición»
Yulimar Rojas tras pasar a la final del Mundial de Atletismo: «Extrañaba la adrenalina de la competición»
16 septiembre, 2025
¡Lo hizo de nuevo! Marileidy Paulino llega de segunda en la carrera en el Mundial de Atletismo Tokio
¡Lo hizo de nuevo! Marileidy Paulino llega de segunda en la carrera en el Mundial de Atletismo Tokio
16 septiembre, 2025
Marileidy avanza a semifinal; Ogando y Alonzo no lo logran
Marileidy avanza a semifinal; Ogando y Alonzo no lo logran
15 septiembre, 2025
Tokio 2025: Marileidy Paulino mantiene viva la esperanza; Liranyi Alonzo y Alexander Ogando no logran avanzar
Tokio 2025: Marileidy Paulino mantiene viva la esperanza; Liranyi Alonzo y Alexander Ogando no logran avanzar
14 septiembre, 2025

Publicidad

Temas

Más leídas

Edición impresa, lunes 15 de septiembre de 2025

Edición impresa, lunes 15 de septiembre de 2025

Una radiografía a la violencia sexual

Una radiografía a la violencia sexual

China, primer “electroestado” del mundo

China, primer “electroestado” del mundo

Violación y reinserción

Violación y reinserción

Las dunas no tienen senador

Las dunas no tienen senador

¿Para qué sirve el CNSS?

¿Para qué sirve el CNSS?

Publicidad

© 2025,Hoy | Todos los derechos reservados

Digo