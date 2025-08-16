Marileidy Paulino conquistó la parada de Liga Diamante en Polonia

La atleta dominicana Marileidy Paulino dominó hoy la pista de los 400 metros planos en la parada de Silesia, Polonia, de la Liga Diamante.

La medallista olímpica logro un tiempo récord de 49.18 segundos, reafirmando su supremacía en una temporada donde su principal objetivo es retener el título mundial en Japón.

Con dicha victoria, Paulino acaba de ganar su tercera aparición del año en la principal liga del atletismo mundial.⁣

Paulino derrotó de manera dominante a su rival, la barení Salwa Eid Naser (49.27), y a la noruega Henriette Jaeger (49.83). El resultado dejó a la de Peravia como líder de la temporada con 24 puntos.

Esta victoria representa la tercera consecutiva para Paulino en la presente edición de la Liga Diamante, tras imponerse previamente en París y Mónaco. Aunque se ausentó de las paradas de Shanghái, Doha, Oslo y Estocolmo, su rendimiento en las pruebas en las que ha competido ha sido impecable.

Las próximas paradas serán en Suiza: el 20 de agosto en Lausana y el 27 en Zúrich, donde tratará de sumar los puntos necesarios para asegurarse un lugar en la gran final de la Liga Diamante.