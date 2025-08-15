Marileidy Paulino correrá este sábado en Polonia

Marileidy Paulino correrá este sábado en Polonia

Marileidy Paulino

Marileidy Paulino vuelve este sábado a correr y lo hará en la última pista en la que no alcanzó a cruzar como primera en la Liga Diamante. Paulino, tras haber estado en pausa por 36 días fuera de competencias, donde se tomó aire de cara a una segunda mitad del calendario que la puede elevar más allá de la estratósfera.

La actual campeona olímpica y mundial de los 400 metros planos retoma la batalla por una reciente cuarta corona y en fila en la prueba élite de la World Athletics cuando se dispute la parada de Silesia, Polonia. La carrera está programada para arrancar a las 4:00 pm hora polaca (10:00 am en Santo Domingo).

Puede leer: Lidom dedicará su próximo torneo a Juan Marichal

En la molestia de salida aparecen la neerlandesa Lieke Klaver, quien lidera la especialidad con 21 puntos, y la bareiní Eid Naser, subcampeona olímpica de París.

La de Peravia partida en tercer lugar con 16 cuando luego de la prueba de este sábado solo quedarán pendientes las paradas en Lausana y Zúrich, en Suiza, el 20 y 27 de agosto. En segundo lugar, va la estadounidense Isabella Whittaker con 19 puntos.

En un año donde retener la corona mundial, en Japón, es la prioridad, Paulino faltó a las paradas de la Liga Diamante en Shanghái (China), Doha (Catar), Oslo (Noruega) y Estocolmo (Suecia). Debutó en París (Francia) y se saltó Eugene (Estados Unidos) para luego imponerse en Mónaco el pasado 11 de julio.

Paulino podría convertirse este año en la primera ganadora de cuatro ediciones de la Liga Diamante (o de Oro, como se llamó la serie entre 1998 y 2009) en los 400 metros planos.

