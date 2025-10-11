Marileidy Paulino elogia labor de Alberto Rodríguez a favor de la juventud dominicana

La campeona olímpica y mundial de los 400 metros planos, Marileidy Paulino, expresó su reconocimiento al trabajo del comunicador y dirigente deportivo Alberto Rodríguez, destacando su compromiso con la formación y desarrollo de la juventud dominicana a través de la educación y el deporte.

“Todo ellos son parte de cada escalón que Dios y la vida me están permitiendo en este mundo de los 400 metros”, afirmó Paulino, al referirse al apoyo que ha recibido durante su carrera, tanto a nivel nacional como internacional.

En un mensaje cargado de gratitud, la atleta también agradeció el respaldo de los dominicanos y seguidores de todo el mundo: “Gracias a todos los dominicanos y los seguidores alrededor del mundo que me han llenado de amor y ánimos en cada competencia”.

Paulino aprovechó la ocasión para hacer un llamado a las federaciones deportivas del país: “Debemos ser ejemplo y preparar la futura generación como lo está haciendo Alberto Rodríguez, iniciando desde la educación”. Asimismo, exhortó a proteger a los atletas en activo y a honrar a los ya retirados: “Son un tesoro de nuestro país. No los olvidemos, porque un día hicieron sonar nuestro himno nacional”.

El reconocimiento de Paulino resalta no solo su calidad deportiva, sino también su compromiso con la promoción de valores y la construcción de un mejor futuro para el deporte dominicano.