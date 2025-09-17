Marileidy Paulino intentará arrebatarle el récord mundial al “fantasma” de Marita Koch

La velocista dominicana Marileidy Paulino está a punto de enfrentar uno de los momentos más esperados del Campeonato Mundial de Atletismo 2025: la final de los 400 metros planos, que se correrá este jueves 18 de septiembre a las 9:24 a.m. (hora dominicana).

Paulino llega a esta instancia como una de las favoritas, tras clasificar con un sólido tiempo de 49.82 segundos en la semifinal. Su desempeño reafirma su posición como una de las grandes figuras del atletismo mundial, y la expectativa es alta: no solo busca el oro, sino también acercarse al récord mundial de 47.60 segundos, vigente desde 1985.

Entre sus principales rivales estarán la estadounidense Sydney McLaughlin-Levrone y la bahreiní Salwa Eid Naser, ambas con marcas por debajo de los 49 segundos esta temporada2. Sin embargo, Paulino ha dejado claro que su verdadera competencia es contra el reloj:

“Mi objetivo no son ellas, sino romper la barrera de los 47 segundos”, afirmó con determinación.

La atleta dominicana, campeona olímpica y mundial, ya ha conquistado títulos en Budapest 2023 y París 2024, y ahora busca ampliar su legado en Tokio. La nación entera estará pendiente de su desempeño, con la esperanza de ver flamear nuevamente la bandera tricolor en lo más alto del podio.

La «Gacela alemana»

Marita Koch fue una de las mejores corredoras de 400 metros de todos los tiempos, estableciendo 16 récords mundiales de velocidad (cuatro al aire libre en los 200 metros y seis al aire libre en los 400 metros), coronados por su marca de 47.60 segundos en los 400 metros, que se mantuvo como récord mundial hasta 2009.

En los años 1978-79, 1982-83 y 1985, fue elegida Deportista del Año de Alemania Oriental, y en 1978-79 y 1982-83 recibió el reconocimiento como Atleta del Año por Track & Field News. En los Juegos Olímpicos de 1980, ganó la medalla de oro en los 400 metros y una plata en el relevo 4×400. En el Campeonato Mundial de Atletismo inaugural de 1983 en Helsinki, fue la atleta más destacada, obteniendo tres medallas de oro y una de plata.

Marita Koch of East Germany, gold medallist, at the start of the women’s 400m final at the 14th European Athletics Championships held in Stuttgart, Germany, September 1986. (Photo by Bob Thomas Sports Photography via Getty Images).

Koch también conquistó seis títulos en los Campeonatos Europeos entre 1978 y 1986, y perdió la oportunidad de obtener más medallas olímpicas debido al boicot de 1984. En 1979, se convirtió en la primera mujer en correr los 200 metros por debajo de los 22 segundos, estableciendo un récord mundial de 21.71 segundos en Karl-Marx-Stadt (hoy Chemnitz), marca que se mantuvo hasta 1988 cuando Florence Griffith-Joyner (FloJo) la superó.

Sus logros, junto con los extraordinarios desempeños de muchas otras atletas de Alemania Oriental, despertaron sospechas sobre el uso de esteroides anabólicos u otras sustancias para mejorar el rendimiento, aunque nunca dio positivo en pruebas y negó haber consumido drogas.