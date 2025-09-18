Marileidy Paulino lanza poderoso mensaje: lo que le espera tras su más reciente carrera

La velocista dominicana Marileidy Paulino compartió un emotivo y poderoso mensaje tras lograr la medalla de plata en los 400 metros planos lisos del Campeonato Mundial de Atletismo que se celebra en Tokio

«Gracias a Dios por todo, gracias a Dios por su misericordia conmigo, me siento ganadora porque he corrido todo el año, he sido consistente y 5 años de carrera solo Dios lo hace, corriendo todo el año 8 y 10 carrera, eso me hace sentir grandiosa, me hace sentir privilegiada de mi misma, de Dios, de mi equipo de trabajo y no descansaré hasta lograr mi objetivo, aún tengo la fe intacta hacia Dios para conmigo», expresó mediante sus redes sociales.

Paulino agradeció a su equipo de entrenadores y sus compañeros atletas por su continuo apoyo y colaboración en su preparación durante toda la temporada de la Liga Diamante y el Campeonato Mundial de Atletismo.

La dominicana batió su mejor marca personal con un tiempo de 47.98 segundos, pero se vio superada por la estadounidense Sydney McLaughlin-Levrone, que ganó el oro con la segunda mejor marca de la historia, 47.78 segundos.

«Me siento orgullosa de mí y me siento ganadora»; declaró Paulino tras la final. «Llevo cinco años enfrentándome a la pista. Corriendo sin parar».