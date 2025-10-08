Marileidy Paulino: lo que debes saber de su esperada carrera este viernes 

La velocista dominicana Marileidy Paulino disputará su última carrera de 2025 este viernes 10 de octubre en el evento Athlos de Nueva York. Paulino es la campeona defensora de los 400 m.

La dos veces medallista olímpica (Oro en París 2024 y Plata en Tokio 2021) y medallista mundial busca cerrar su temporada con broche de oro en la que será su decimocuarta participación competitiva en las distancias de 200 y 400 m este año.

Paulino llega a la prueba final con un lugar asegurado en la historia para 2025. Tras el Campeonato Mundial de Atletismo de septiembre de 2025 en Tokio, se convirtió en la primera atleta dominicana y latina en correr por debajo de la barrera de los 48 segundos en los 400 m, con un impresionante tiempo de 47.98 segundos.

Todas las miradas en el encuentro estarán centradas en el último capítulo de la apasionante rivalidad de Paulino con Salwa Eid Naser de Bahréin, quien es entrenada por el dominicano José Ludwig Rubio.

La rivalidad entre Paulino y Naser ha dado lugar a algunas de las actuaciones más electrizantes del año. Naser es uno de los pocos atletas que ha superado a Paulino esta temporada, consiguiendo victorias en el primer Grand Slam de pista en Kingston, Jamaica, y más recientemente en la final de la Diamond League en Zúrich.

