Marileidy Paulino: lo que debes saber de su esperada carrera este viernes 

Marileidy Paulino: lo que debes saber de su esperada carrera este viernes 

Marileidy Paulino

La velocista dominicana Marileidy Paulino disputará su última carrera de 2025 este viernes 10 de octubre en el evento Athlos de Nueva York. Paulino es la campeona defensora de los 400 m.

La dos veces medallista olímpica (Oro en París 2024 y Plata en Tokio 2021) y medallista mundial busca cerrar su temporada con broche de oro en la que será su decimocuarta participación competitiva en las distancias de 200 y 400 m este año.

Puede leer: MLB está que arde: Hoy se juegan cuatro partidos decisivos de los playoffs

Paulino llega a la prueba final con un lugar asegurado en la historia para 2025. Tras el Campeonato Mundial de Atletismo de septiembre de 2025 en Tokio, se convirtió en la primera atleta dominicana y latina en correr por debajo de la barrera de los 48 segundos en los 400 m, con un impresionante tiempo de 47.98 segundos.

Todas las miradas en el encuentro estarán centradas en el último capítulo de la apasionante rivalidad de Paulino con Salwa Eid Naser de Bahréin, quien es entrenada por el dominicano José Ludwig Rubio.

La rivalidad entre Paulino y Naser ha dado lugar a algunas de las actuaciones más electrizantes del año. Naser es uno de los pocos atletas que ha superado a Paulino esta temporada, consiguiendo victorias en el primer Grand Slam de pista en Kingston, Jamaica, y más recientemente en la final de la Diamond League en Zúrich.

Marileidy Paulino llega a la prueba final habiendo asegurado ya su lugar en los libros de historia para 2025. Tras el Campeonato Mundial de Atletismo en Tokio, se convirtió en la primera atleta dominicana y latina en correr por debajo de la barrera de los 48 segundos en los 400 metros con un impresionante tiempo de 47,98 segundos.

Gabriel Alberto Hernández Tiburcio

Gabriel Alberto Hernández Tiburcio

Licenciado en Comunicación Social, egresado de la Universidad Tecnológica de Santiago.
Experiencia en periodismo deportivo, cultura pop y cultura general.
Creo que el deporte y el arte son la mayor evidencia del potencial humano para la expresión personal y demostrar pasión.

Publicaciones Relacionadas

Marileidy Paulino: lo que debes saber de su esperada carrera este viernes 
Marileidy Paulino: lo que debes saber de su esperada carrera este viernes 
8 octubre, 2025
Sean «Diddy» Combs: «No tengo a nadie a quien culpar sino a mí mismo»
Sean «Diddy» Combs: «No tengo a nadie a quien culpar sino a mí mismo»
3 octubre, 2025
Hijos de Sean Combs piden entre lágrimas una «segunda oportunidad» para su padre
Hijos de Sean Combs piden entre lágrimas una «segunda oportunidad» para su padre
3 octubre, 2025
Donald Trump revierte recortes en seguridad nacional y contra el terrorismo en Nueva York 
Donald Trump revierte recortes en seguridad nacional y contra el terrorismo en Nueva York 
3 octubre, 2025
El arrepentimiento de Diddy: «Lamento mucho el daño que causé»
El arrepentimiento de Diddy: «Lamento mucho el daño que causé»
3 octubre, 2025

Publicidad

Temas

Más leídas

Nuevas tropas para Haití

Nuevas tropas para Haití

Premeditación y alevosía

Premeditación y alevosía

Expertos debaten sobre era digital

Expertos debaten sobre era digital

Las edades y el cáncer

Las edades y el cáncer

La magia y espíritu de la Navidad llega a la ciudad con todo su esplendor

La magia y espíritu de la Navidad llega a la ciudad con todo su esplendor

40 años de historia en la justicia de innovación

40 años de historia en la justicia de innovación

Publicidad

© 2025,Hoy | Todos los derechos reservados

Digo