Marileidy Paulino se queda con la plata en mundial de 400 de Tokio

La velocista dominicana Marileidy Paulino volvió a dejar en alto la bandera tricolor al conquistar la medalla de plata en la final de los 400 metros lisos del Campeonato Mundial de Atletismo que se celebra en Tokio.

Paulino quedó segunda con un tiempo de 47.98s, por detrás de la estadounidense Sydney McLaughlin-Levrone, quien conquistó el oro con 47.78s.

En tanto, Salwa Eid Naser, representante de Baréin, se posicionó en el tercer lugar con 48.19s.

Alexander Ogando clasifica a los 200 metros planos

Cabe destacar que, más temprano, Alexander Ogando clasificó a la final de los 200 metros lisos, tras quedar segundo en su serie con un tiempo de 19.98, en las semifinales.

El sanjuanero , entrenado por Félix Sánchez, fue superado por el estadounidense Kenny Bednarek (19.88).

Esta será la tercera final mundial de 200 metros que dispute el atleta, tras la de Eugene 2022 (quinto) y Budapest 2023 (séptimo).

