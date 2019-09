Marina de EU admite haber grabados a tres ovnis en vídeos

La Marina de Estados Unidos confirmó ayer la autenticidad de 3 vídeos grabados por aviones militares en los que se pueden observar “objetos aéreos no identificados”, es decir, ovnis. “Los tres vídeos (uno de 2004 y dos de 2015) muestran incursiones en nuestros campos de entrenamiento militar por objetos aéreos no identificados”, señaló el portavoz de la Marina estadounidense, Joseph Gradisher, en un comunicado. Los objetos voladores no identificados, más conocidos por el acrónimo ovni, son aquellos fenómenos aéreos que no pueden ser identificados por el observador y cuyo origen sigue siendo desconocido después de una investigación. Los tres vídeos en cuestión fueron publicados por la organización To The Stars Academy (TTSA) y el diario The New York Times en diciembre de 2017 y marzo de 2018. La primera grabación, de 2004 y conocida por los expertos como “FLIR1”, muestra un objeto de forma oblonga, que se acelera fuera de la vista de los sensores.