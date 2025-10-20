Marineros vs. Blue Jays, cara a cara: Claves para el Juego 7

Los Blue Jays de Toronto y los Marineros de Seattle se verán cara en uno de los mayores espectáculos del deporte: el séptimo partido de la Serie de Campeonato de la Liga Americana con un paso a la Serie Mundial en juego.

Vladimir Guerrero Jr. y el resto de la alineación han estado muy encendidos en esta postemporada, mientras que los lanzadores de los Marineros han hecho su trabajo para intentar calmar a los bateadores encendidos de Toronto.

Con esto en mente, esto es lo que podría decidir quién se lleva la corona de la Liga Americana.

La ofensiva de los Blue Jays necesita mantenerse encendida

Vladimir Guerrero Jr.

La ofensiva de los Blue Jays debe seguir en su mejor momento y anotar carreras para su abridor, Shane Bieber. El diestro lanzó bien en el tercer juego, lanzando 6.0 entradas, permitiendo dos carreras limpias y ponchando a ocho.

Los Blue Jays han anotado seis o más carreras en cuatro juegos consecutivos (tres victorias), con Guerrero Jr. a la cabeza. En las tres victorias, tiene marca de 8-13 con tres jonrones.

Guerrero Jr. parece tener como misión recuperar el título para los Blue Jays.

Ernie Clement también ha sido uno de los mejores jugadores de los Blue Jays en el plato, bateando .412 (7 de 17) con dos dobles y un triple en los últimos cuatro juegos.

Lanzadores de Marineros tienen que silenciar a los bates de Toronto

Andre Munoz

El pitcheo de los Marineros les ayudará a conseguir su boleto a su primera Serie Mundial, con el mánager de primer año, Dan Wilson, confiando en George Kirby para silenciar la ofensiva de los Blue Jays.

Kirby tuvo dificultades contra los Blue Jays en el tercer juego, permitiendo ocho carreras (tres jonrones) y ocho hits en 4.0 entradas. Kirby no puede permitirse cometer los mismos errores el lunes o la temporada de Seattle podría tener un final decepcionante.

A la primera señal de problemas, Wilson no tendrá miedo de recurrir a sus mejores lanzadores del bullpen, incluyendo a Matt Brash (2.00 ERA en 9.0 entradas) y al cerrador Andre Munoz (0.00 ERA en 7.1 entradas), o incluso a uno de sus abridores, ya que todos estarán en cubierta.

El ganador hará historia

Julio Rodríguez

Llegar a la Serie Mundial no es fácil, como lo demuestran los participantes en este séptimo partido, que marcará el primer séptimo partido de la LCS entre equipos con más de 30 años de sequía en la Serie Mundial o que no han participado en ella.

El ganador del partido del lunes por la noche avanzará a la Serie Mundial y se enfrentará a los Dodgers de Los Ángeles.

Los Dodgers ganaron la Serie de Campeonato de la Liga Nacional en cuatro juegos consecutivos, barriendo a los Cerveceros de Milwaukee y, como resultado, se ganaron una semana de descanso antes del inicio de la Serie Mundial.

Los Dodgers son los actuales campeones de la Serie Mundial y han ganado dos de los últimos cinco títulos (el año pasado y también en 2020, año en que la temporada de béisbol se vio acortada por la COVID-19).

Toronto no ha participado en la Serie Mundial en más de 30 años, y sus últimas apariciones en el Clásico de Otoño fueron durante las dos temporadas consecutivas de los Blue Jays, que ganaron el campeonato en 1992 y 1993.

Seattle, por otro lado, nunca ha llegado a la Serie Mundial.