Marineros vs. Tigres: partido decisivo para clasificar a Serie de Campeonato

Lo que está en juego hoy no podría ser más importante tanto para los Tigres de Detroit como para los Marineros de Seattle.

El ganador de este enfrentamiento se dirigirá a la Serie de Campeonato de la Liga Americana para enfrentarse a los Azulejos de Toronto y la temporada 2025 del perdedor terminará oficialmente.

Tarik Skubal subirá al montículo para los Tigres en el decisivo Juego 5 contra los Marineros el viernes por la noche en Seattle.

El as de los Tigres ha lucido como el actual ganador del Cy Young de la Liga Americana durante esta carrera por los playoffs en Detroit, pero los Marineros han sido su kriptonita en 2025.

En sus dos aperturas contra Seattle esta temporada, Skubal permitió tres o más carreras limpias, algo que solo hizo diez veces en total durante todo el año.

Todos conocen el poder de Cal Raleigh con sus 60 jonrones y 125 carreras impulsadas, pero esta temporada también bateó .247, el mejor promedio de su carrera. Mantuvo ese ritmo en los playoffs con un hit en cada uno de los primeros cuatro juegos de la serie (7 de 16, .438), además de cuatro carreras impulsadas y anotadas.

Por su parte, los bates de los Tigres finalmente encontraron ritmo ofensivo en su decisivo cuarto juego en Comerica Park, y ojalá el equipo pueda mantenerlo.

Javier Báez y Spencer Torkelson han liderado esta serie con la mayor cantidad de carreras impulsadas y el mejor OPS del equipo, pero se necesitará más que solo ellos dos para clasificarlos a la Serie de Campeonato de la Liga Americana.

Los Marineros tuvieron un récord de 51-30 en casa esta temporada, mientras que los Tigres solo tuvieron un récord de 41-40 como visitantes. Además, Seattle tuvo un récord de 27-20 contra lanzadores zurdos (63-52 contra lanzadores derechos) en el año, por lo que su actuación contra Skubal tiene cierto sentido.