Marino Zapete denunia acoso, intimidación y persecución por parte del procurador

El comunicador Marino Zapete denunció hoy a través de una carta donde acusa al procurador de la República, Jean Alain Rodríguez, de ejecutar una campaña agresiva e intimidatoria en su contra, luego de que presentara en un programa televisivo, contratos entre la hermana del procurador y el Ministerio de Obras Publicas, en violación de lo que establece la Ley de Compras y Contrataciones Públicas.

“Denuncio ante el pueblo dominicano y ante el mundo que el gobierno del presidente Danilo Medina a través del procurador Jean Alain Rodríguez, ejecuta una campaña agresiva e intimidatoria en mi contra a raiz del suscrito presentara en televisión varios contratos firmados por su hermana Maybeth Virginia Rodríguez Sánchez en nombre de una empresa denominada Grupo Asimra, SRL, en violación de lo que establece la ley de Compras y Contrataciones Públicas”

Los contratos firmados entre la hermana de procurador supuestamente probaban que el exministro de Obras Publica y actual candidato Presidencial, Gonzalo Castillo favoreciera con contratos de obras millonarias, por concepto de compra de Cemento Asfaltico (AC-30) al margen de los requisitos establecidos por la ley.

“La primera reacción del Gobierno, a través de Jean Alain Rodríguez, fue amenazar con someter a la justicia al propietario del canal Teleradio América, donde se transmitía mi programa , lo que provocó la cancelación inmediata de dicho programa por la planta televisora”, manifestó Zapete.

Dijo que el Procurador se ha querellado en su contra, solicitando que se lo lleven a la cárcel por seis meses y que pague cinco millones de pesos (5,000,000.00) a la señora Maybeth Virginia Rodríguez por los supuestos daños sufridos a raíz de la denuncia.

“Busco denunciar ante la comunidad nacional e internacional las acciones de Jean Alain Rodríguez, quien supuestamente busca proteger la acción ilegal del candidato Gonzalo Castillo y de su hermana Maybeth, Además de querer continuar con la práctica de sugestionar a quien no sean “bocinas” del Gobierno”, afirmo a través de su Twitter.

“El 11 de diciembre a las 9:00 AM, me gustaría que el procurador diera la cara y se presentara ante el juez de la Cuarta Saña del Distrito Nacional, ya que ha sido él y nadie más el orquestador de la persecución implacable de que he sido objeto”, culminó.