Marino Zapete responde acusaciones que lo vinculan a la USAID

El periodista Marino Zapete rechazó las acusaciones que circulan en redes sociales sobre supuestos pagos que habría recibido de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID, por sus siglas en inglés).

Zapete, quien ha construido una trayectoria de 37 años en el periodismo y se ha destacado por denunciar la corrupción y el tráfico de haitianos indocumentados, calificó a quienes lo acusan como “ratas” y afirmó que duerme con la conciencia tranquila.

“Uno es responsable de lo que uno hace, no de lo que alguien le quiera imputar. Cuando tú vas a acostarte, a ti te puede molestar que alguien diga de ti una cosa que no es, pero lo que no te deja dormir es, si tú sabes que lo hiciste, y tú sabes si haces o si no haces. Yo soy una persona que duerme como un lirón, en medio de toda la basura que puede circular ahí, porque soy una persona que puede estar segura de que nunca en la vida nadie va a encontrar que he recibido medio chele de ninguna cosa de esas (USAID)”, expresó.

Reto a sus detractores

El comunicador retó a quienes lo señalan a presentar pruebas que respalden sus acusaciones.

“Como ellos necesitan dinero, yo les voy a dar un millón de pesos por cada centavo que puedan probar que he cobrado en una Organización No Gubernamental (ONG)”, afirmó.

Zapete también desestimó la credibilidad de los involucrados en la difusión de las acusaciones, cuestionando específicamente al periodista Miguel Guerrero.

El trasfondo de las acusaciones

Las acusaciones en su contra surgen tras la divulgación de un tuit en el que se asegura que recibe un salario mensual de $10,907 dólares de la USAID. Según Zapete, esto forma parte de una estrategia en su contra liderada por sectores políticos y personas vinculadas al caso Medusa.

“Aquí hay ratas políticas, ratas periodísticas y ratas delincuenciales que se juntan en cualquier cueva y producen unos contenidos sobre cualquier persona que ellos entienden que es un objetivo”, dijo, señalando a miembros del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Fuerza del Pueblo, Jean Alain y a imputados del caso Medusa.

Para Zapete, la controversia tiene relación con sus denuncias sobre el tráfico de haitianos indocumentados.

“Si se quiere resolver el problema de la superpoblación de haitianos indocumentados, nada más hay que parar el negocio de la entrada”, afirmó.

Su postura sobre la USAID

El periodista reconoció que la USAID es una agencia estadounidense con fines de asistencia, pero la consideró un instrumento de hegemonía política.

“Gasta millones en el mundo para tener incidencia”, declaró, asegurando que nunca ha tenido vínculos con la organización ni ha sido miembro de ninguna ONG.

Crítica a Marco Rubio y EE.UU.

Zapete también se refirió a la reciente visita del senador estadounidense Marco Rubio a la República Dominicana, cuestionando las intenciones de EE.UU. en la región.

“El viaje de Marco Rubio aquí puede tener expectativa para los ingenuos o para los que se quieran hacer los pendejos“, expresó.

“El presidente de los Estados Unidos (Donald Trump), dice que nosotros los latinos somos un hueco de mierda, y dice que Puerto Rico es una cosa en el océano con mucha basura, todo eso ha dicho de nosotros, entonces no se puede esperar que el vocero de ese gobierno, el secretario de Estado (Marco Rubio), venga a cualquier hoyo de mierda como somos, a traernos algo bueno, así que el que tenga una expectativa positiva de eso, tiene mala memoria”, declaró Zapete.

Además, sostuvo que EE.UU. “no va a permitir que ningún potencial minero de este país sea explotado por compañías que no sean de ellos”, en referencia a un acuerdo del gobierno dominicano con Guyana para evaluar la cantidad de tierras raras en la zona.

Estas declaraciones fueron ofrecidas en el programa Atlanto TV, trasmitido por YouTube, conducido por la periodista Colombia Alcántara.