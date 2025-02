Marino Zapete revela sus próximos pasos en caso USAID

El periodista Marino Zapete reveló este martes que procederá legalmente contra las personas que lo señalan como uno de los comunicadores que, supuestamente, recibió miles de dólares de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID).

Zapete, quien ha construido una trayectoria de 37 años en el periodismo y se ha destacado por denunciar casos de corrupción, afirmó que las acusaciones que le atribuyen en redes sociales son parte de una campaña de desprestigio financiada con «mucho dinero», el cual, desde su punto de vista, proviene del dinero robado al pueblo dominicano.

«Todo el que me conoce sabe que no barajo pleito, y cuando me ponen un pleito tan fácil de ganar para mí, ¿Cómo lo voy a perder? Además, yo creo que si la justicia no da para combatir este tercolero y todo esto que cualquier gente se pone detrás de un teléfono, o cualquier cosa, y dice lo que sea de cualquier persona sin ningún tipo de prueba… porque a mí me pueden acusar o decir que yo he sido un tipo que he presentado denuncias y he denunciado a mucha gente, y una de las razones del dolor que tienen conmigo es esa. Ahora, a mí no hay nadie en 37 años de ejercicio del periodismo que me haya podido decir que hice una imputación de algo que no pueda probar. Entonces, claro que sí, claro que voy a demandar, que le toque a la justicia», expresó el escrito.

Leer más: Marino Zapete responde acusaciones que lo vinculan a la USAID

«Esta persona que ustedes ven aquí no se queda con eso. Yo definitivamente ya tengo mi caso montado con mis abogados», agregó.

Marino Zapete, durante entrevista en el programa televisivo «El Despertador»,

Asimismo, el comunicador sostuvo que las personas, sin precisar nombres, que han participado en dicha campaña de difamación, han recibido dinero para hacerlo.

«La gente que ha participado en esa campaña lo ha hecho por varias razones, y ahí se han gastado miles de millones de pesos, porque todo el que se ha hecho eco de eso no es ingenuo ni tonto, sino porque ha recibido dinero… Entonces, yo no te voy a decir ahora porque eso sería, posiblemente, lo que quieren muchas de las personas que van a ser demandadas: estar avisadas, y por eso quizás tú me lo preguntas para que la gente esté avisada. Entonces, no, eso yo no te lo voy a decir. Los abogados van, porque los procesos llegan hasta un punto, y si yo me querello contra ti, te va a llegar la querella. De que te va a llegar la querella, te va a llegar. Eso yo no se lo acepto a nadie», pronunció el autor del libro «Espejo para corruptos«.

Marino Zapete, además, destacó que ha dedicado toda su vida a la integridad. «Yo soy un hombre con talento, disciplinado y no soy vivioso», enfatizó.

Las declaraciones del periodista fueron ofrecidas durante una entrevista en el programa televisivo «El Despertador«, del Grupo SIN.

Zoom

Cabe destacar que, al igual que Marino Zapete, Luis Eduardo «Huchi» Lora, Edith Febles, Altagracia Salazar y Mariasela Álvarez también han sido acusados de recibir fondos y de ser supuestos agentes de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID).

Seguir leyendo: Huchi Lora sobre su vinculación a la USAID: Directivos del PLD están detrás de la campaña difamatoria