El veterano periodista Marino Zapete anunció este jueves su salida definitiva de los medios de comunicación, luego de varios años con su programa «El Jarabe de Zapete».

El profesional de la comunicación, que aseguró sentirse agotado, hizo referencia a su madre, doña María, sobre quien dijo aprendió a ejercer el periodismo como un servicio pensando en la gente, «en el indefenso».

«Mamá decía que (el periodismo) lo único que tiene de bueno es que se le puede servir a la gente; que se puede defender al indefenso y yo me comprometí con eso; he tratado durante todo mi ejercicio de colocar mi voz en beneficio de aquellos que no la tienen (…). Creo que no te fallé, mamá», contó Zapete en su último programa en vivo, que se transmitía por sistemas de televisión por cable y YouTube.

El periodista hizo referencia, además, a su lucha a favor de los «pobres e infelices», como le enseñó su progenitora, al resaltar las vicisitudes por las que pasan los haitianos en territorio dominicano.

Le puede interesar: Zapete demanda exprocurador Jean Alain y hermana Maybeth

Marino Zapete y Altagracia Salazar durante una de las concentraciones de Marcha Verde.

Zapeta recordó también cuando en el 2003 el entonces presidente Hipólito Mejía lo detuvo vía la Dirección Nacional de Investigaciones (DNI), lo que consideró como un secuestro, aunque posteriormente fue liberado. El hecho ocurrió luego de las denuncias del periodista contra el mandatario por la crisis bancaria de la época, de la cual, aseguró el comunicador, el jefe de Estado «se benefició» personal y políticamente.

Además, Zapete presentó en su despedida los momentos más relevantes de su ejercicio periodístico contra la corrupción administrativa; su participación activa en Marcha Verde, los ataques contra el sistema que montó el Partido de la Liberación Dominicana (PLD), como «su propio sistema de Justicia, su Junta Central Electoral, su Congreso…todo».

El veterano profesional de la comunicación mostró en su programa parte de las principales denuncias contra diferentes entidades públicas, así como a jueces, fiscales, policías y políticos.

«Nosotros tenemos motivos para decir que ha tenido algún valor este ejercicio. Y por eso decíamos: nosotros no hemos defraudamos a mamá; eso fue lo que cada día predicó», dijo Zapete.

El periodista indicó que su lucha contra la corrupción le representó atropellos, abusos y persecuciones. «Gracias del alma por todos estos años que ustedes nos acompañaron», dijo.