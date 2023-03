Mario Lama dice encontraron casi 70 equipos de rayos X nuevos que no funcionan

Director del SNS anuncia disponibilidad de 1,000 plazas para concurso médico.

El director del Servicio Nacional de Salud (SNS), Mario Lama, reveló este jueves que se encontraron casi 70 equipos de rayos X nuevos en la red de hospitales que no pudieron hacer funcionar por lo que tuvieron que abrir nuevas licitaciones para la adquisición de estos equipos se serán instalados en los centros médicos que lo necesiten en todo el territorio nacional.

Durante una entrevista realizada en el programa El Despertador, que se transmite por Color Visión, canal 9, Lama explicó que los equipos encontrados fueron colocados en estos centros como nuevos, pero no ha habido forma de hacerlos funcionar por diversas situaciones que están en proceso de investigación.

«Tienen situaciones, no funcionan…las tarjetas están cerradas, no tenemos los códigos, no hemos podido ponerlos a funcionar y lo que tuvimos que hacer es nuevos procesos de licitación para poder ir sustituyendo todos estos equipos», agregó Mario Lama.

Mario Lama habla sobre la falta de personal

Mario Lama anunció que el SNS tiene disponibilidad de 1,000 plazas para concurso médico cuyas aplicaciones se vencen el próximo 04 de abril y pueden acceder a ellas a través del portal Concursa del ministerio de la Administración Pública.

De estas plazas hay disponibles 500 para médicos especialistas de diferentes especialidades y 500 plazas para atención primaria que incluyen 175 médicos especialistas familiares y 325 médicos generales distribuidos por provincias.