Mario Vargas Llosa y sus vínculos con el país

Por más de cinco décadas el laureado escritor Mario Vargas Llosa tuvo fuertes vínculos con la República Dominicana, donde además de escribir sobre la tiranía y tener varios amigos, incluso pasaba vacaciones navideñas junto a su familia en una casa de su propiedad en la turística ciudad de Juan Dolio, provincia San Pedro de Macorís. Allí también escribió algunas de sus obras.

Vargas Llosa, Premio Nobel de Literatura 2010, murió el pasado domingo 13 de este mes a los 89 años, en Lima, Perú, país donde nació.

Una de sus obras más destacada fue “La Fiesta del Chivo”, basada en la tiranía de Rafael Leónidas Trujillo, quien gobernó de manera férrea el país desde 1930 a 1961. Esa obra fue publicada en 2000, y su producción conllevó que Vargas Llosa tuviera largas estadías en el país, ya sea en labores de documentación en el Archivo General de la Nación o entrevistando personalidades entre ellas el expresidente Joaquín Balaguer, quien fue parte de la tiranía, y de quien dijo no logró sacar “nada que no quisiera decir”, y que era muy astuto. Diversos sectores cuestionaron la obra, alegando que distorsionaba la realidad, a lo cual Vargas indicó que no era un libro de historia y tenía personajes y paisajes ficticios.

Puede leer: El controversial artículo que Mario Vargas Llosa escribió sobre República Dominicana

Sentencia 168-13

A pesar de ser muy admirado en el país, la posición de Vargas Llosa contra a sentencia del Tribunal Constitucional 168-13 que eliminó el derecho a la nacionalidad por el territorio y que afectó miles de descendientes de haitianos, le generó una gran cantidad de críticas de representantes del gobierno y entidades nacionalistas. Incluso algunos llamaron a un boicot y quemar sus libros, lo que no encontró gran respaldo.

Vargas Llosa fijó su posición en un artículo en el periódico El País de España, bajo el título “Los parias del Caribe”, en el cual afirmó que la decisión parecía inspirada en las leyes hitlerianas dictadas por los jueces alemanes nazis para privar de la nacionalidad alemana a los judíos que llevaban muchos años en ese país.

El rechazo alcanzó a su hijo Gonzalo, quien para entonces era el jefe de Misión del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur), quien fue declarado como persona no grata por el Concejo de Regidores del del Distrito Nacional

Nacionalidad dominicana

El 31 de mayo del 2023 el presidente Luis Abinader le concedió la nacionalidad dominicana a Vargas Llosa, durante una ceremonia celebrada en el Palacio Nacional. Allí el escritor elogió los niveles de integración del país y por haber optado por una política más sensata, contrario algunos países de la región.

“Creo que es un ejemplo de los problemas que tienen una solución y me encantaría, ya que he pasado algunos momentos difíciles en la República Dominicana, pasar también un período de exaltación y de verdadera realización”, manifestó Vargas Llosa.

También dijo tenía previsto visitar el país con más frecuencia para trabajar y descansar y que “se sentía como en su casa” por la gran cantidad de amigos y novelas que había escrito. “Tengo muchos amigos aquí, mucha gente colaboró en el caso de las novelas que he escrito sobre la República Dominicana, de tal manera que no es sorprendente que me sienta en mi casa en los períodos que pasaré en el futuro”, expresó.

“Conocí a este país en 1974 y desde entonces he tenido con él una historia de amor, tempestuosa, tropical y caribe que no ha estado exento de traumas y diferencias”, dijo en 2016 al recibir el premio Pedro Henríquez Ureña.