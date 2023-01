Charles Mariotti califica de “absurdo” propuesta de alianza entre PLD y PRM

El secretario general del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Charles Mariotti, calificó hoy de “absurdo” la propuesta que hiciera el expresidente Hipólito Mejía de ser enlace para una posible alianza a nivel municipal entre el Partido Revolucionario Moderno (PRD) y la organización morada.

“Ese es un tema para los medios de comunicación, es un tema para Hipólito, pero no es un tema para el PLD. No es un tema para el PLD porque es absurdo. Usted tiene un buen candidato, un candidato que se sometió al escrutinio de los peledeístas y los no peledeístas y resultó ganador, entonces usted va hablar de alianza en una coyuntura así, reitero, absurdo”, dijo.

Al participar en el programa “Matinal”, el también exsenador de la República adelantó que las razones que llevan a hablar de alianzas en la coyuntura actual no “fortuito” para el PLD.

“Todo el que habla de alianzas ahora o quiere meterse a la jarana, la cherchita y al final para el PLD nada de esto es fortuito”, refirió.

Sin embargo, Charles Mariotti aclaró que la entidad política fundada por el profesor Juan Bosch nunca se ha mostrado contrario a las alianzas políticas siempre que sean encabezadas por el partido morado.

“El PLD nunca ha sido un partido contrario a las alianzas, todo lo contrario, el PLD siempre ganó en un gran bloque opositor, siempre ha sido así, porque tiene que ser de otra manera. Que el PLD convoque, articule, configure un gran bloque opositor con el Partido de la Liberación Dominicana a la cabeza. El PLD es el principal partido de oposición de este país”, indicó Mariotti.

En ese mismo orden, el veterano dirigente político reafirmó que la única alianza existente en el PLD es con su electo aspirante presidencial Abel Martínez, por lo que llamó a los militantes de ese partido no dejarse “confundir”.

“El PLD solo tiene una alianza con Abel Martínez y con el PLD (…) Peledeístas no se dejen confundir, esa es la única alianza, Abel Martínez y el Partido de la Liberación Dominicana. Lo otro el tiempo dirá”, puntualizó Mariotti.

Se recuerda que el pasado mes de diciembre el exmandatario Hipólito Mejía aseguró que no descartaría servir de enlace para una posible alianza entre el PLD y PRM, declaraciones que semanas después tras este visitar al también expresidente Danilo Medina generó extenso rumores de haberse “sellado” dicho acuerdo.