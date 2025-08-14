Mariscal novato de los Browns Shedeur Sanders fuera por lesión

  • A P
Mariscal novato de los Browns Shedeur Sanders fuera por lesión

Shedeur Sanders

La historia más relevante de la primera semana de la pretemporada de la NFL fue la actuación del mariscal de campo novato de los Cleveland Browns, Shedeur Sanders. Sanders no acaparará titulares esta semana, ya que está de baja por una distensión oblicua. Esta es solo la última de una larga lista de lesiones de mariscal de campo de los Browns.

Puede leer: Andújar pega grand slam en victoria de los Rojos

Cleveland se prepara para enfrentarse a los Philadelphia Eagles el domingo y no está claro qué mariscales de campo estarán lo suficientemente sanos para jugar. El entrenador en jefe Kevin Stefanski dijo que su compañero novato Dillon Gabriel será titular, suponiendo que su tendón de la corva esté lo suficientemente recuperado.

Esto se suma a la lesión en el tendón de la corva del veterano Kenny Pickett, que también podría dejarlo fuera. Podría ser una buena dosis del veterano Tyler Huntley este fin de semana para los Browns.

Los Browns seleccionaron a Sanders en la quinta ronda del draft de la NFL de 2025. Stefanski no ha nombrado a un titular oficial, pero esperamos que el equipo comience con el veterano Joe Flacco y el resto de los muchachos necesitan mantenerse lo suficientemente saludables para que los entrenadores resuelvan la tabla de profundidad.

A P

A P

Publicaciones Relacionadas

Mariscal novato de los Browns Shedeur Sanders fuera por lesión
Mariscal novato de los Browns Shedeur Sanders fuera por lesión
14 agosto, 2025
¿Quiénes fueron las primeras mujeres en ser árbitros en cada deporte?
¿Quiénes fueron las primeras mujeres en ser árbitros en cada deporte?
8 agosto, 2025
Tiroteo en Manhattan: Atacante tenía como objetivo las oficinas de la NFL, según el alcalde
Tiroteo en Manhattan: Atacante tenía como objetivo las oficinas de la NFL, según el alcalde
29 julio, 2025
Dominicano Bayron Matos trasladado en helicóptero al hospital tras lesión
Dominicano Bayron Matos trasladado en helicóptero al hospital tras lesión
23 julio, 2025
Buscan a Antonio Brown, excampeón de la NFL, por intento de asesinato
Buscan a Antonio Brown, excampeón de la NFL, por intento de asesinato
13 junio, 2025

Publicidad

Temas

Más leídas

Edición impresa, miércoles 13 de agosto de 2025

Edición impresa, miércoles 13 de agosto de 2025

¿Hacia dónde va el PRM?

¿Hacia dónde va el PRM?

La Vega requiere de la unidad de su liderazgo

La Vega requiere de la unidad de su liderazgo

El espejo del pasado

El espejo del pasado

La ruta para el desarrollo del Sur

La ruta para el desarrollo del Sur

El Metro de Santo Domingo: columna vertebral del transporte colectivo

El Metro de Santo Domingo: columna vertebral del transporte colectivo

Publicidad

© 2025,Hoy | Todos los derechos reservados

Digo