Mariscal novato de los Browns Shedeur Sanders fuera por lesión

La historia más relevante de la primera semana de la pretemporada de la NFL fue la actuación del mariscal de campo novato de los Cleveland Browns, Shedeur Sanders. Sanders no acaparará titulares esta semana, ya que está de baja por una distensión oblicua. Esta es solo la última de una larga lista de lesiones de mariscal de campo de los Browns.

Cleveland se prepara para enfrentarse a los Philadelphia Eagles el domingo y no está claro qué mariscales de campo estarán lo suficientemente sanos para jugar. El entrenador en jefe Kevin Stefanski dijo que su compañero novato Dillon Gabriel será titular, suponiendo que su tendón de la corva esté lo suficientemente recuperado.

Esto se suma a la lesión en el tendón de la corva del veterano Kenny Pickett, que también podría dejarlo fuera. Podría ser una buena dosis del veterano Tyler Huntley este fin de semana para los Browns.

Los Browns seleccionaron a Sanders en la quinta ronda del draft de la NFL de 2025. Stefanski no ha nombrado a un titular oficial, pero esperamos que el equipo comience con el veterano Joe Flacco y el resto de los muchachos necesitan mantenerse lo suficientemente saludables para que los entrenadores resuelvan la tabla de profundidad.