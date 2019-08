Martes 13: Te contamos porqué “es de mala suerte” y algunas supersticiones populares

Alrededor de los martes 13 hay muchas supersticiones relacionadas con la mala suerte y es que hasta un refrán popular dice: “en martes ni te cases, ni te embarques, ni de tu casa te apartes”.

Y es que a lo largo de la historia varios acontecimientos han hecho que el #13 sea considerado de mala suerte. Por ejemplo uno de los que más de suele mencionar son las personas presentes en la Última Cena (Jesucristo y sus 12 apóstoles).

También, un martes 13 cayó el Imperio Romano en Constantinopla.

Algunas supersticiones:

Trae mala suerte, cuando nos encontramos con un gato negro.

No puedes tener 13 invitados, los vikingos aseguraban que el invitado número 13 era un espíritu de la muerte.

No debes cortarte el cabello ni las uñas porque es de “muy mala suerte”.

No debes mudarte porque también es de “muy mala suerte”.

Trae mala suerte por muchos años, cuando se nos cae la sal al piso o a la mesa.