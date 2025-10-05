“Les pido muchas oraciones”: Martha Heredia comparte la delicada situación de su bebé recién nacido

“Les pido muchas oraciones”: Martha Heredia comparte la delicada situación de su bebé recién nacido

La artista dominicana Martha Heredia anunció el nacimiento de su hijo y pidió a sus seguidores “muchas oraciones” por el pequeño, quien se encuentra hospitalizado.

Les pido muchas oraciones, no pido más. Yo confío en el Señor y siempre ha sido fiel”, expresó la ganadora del reality Latin American Idol a través de su cuenta de Instagram.

El mensaje, que ha generado miles de reacciones, fue acompañado de una fotografía en la que la cantante aparece junto al bebé dentro de una incubadora.

Heredia también compartió unas emotivas palabras sobre su fe y fortaleza en medio de la situación.

Puede leer: Amelia Vega envía un emotivo mensaje a Al Horford tras firmar con Golden State Warriors

“Y en medio de tantas pruebas Dios sigue siendo fiel, mostrándome su amor y su misericordia. Llegaste para enseñarme que hay que ser fuerte y confiar en el propósito divino”.

En otro mensaje, agregó:

“Trabajando duro en mi carrera sin bajar los brazos porque te estoy esperando en casa junto a papá, para darte una vida digna llena de amor y paz familiar, con todas las esperanzas de convertirme en ese ejemplo de perseverancia que te guíe por el camino correcto, hijo mío”.

Se recuerda que la intérprete está comprometida con el bachatero mexicano Geraldo Lares, con quien había compartido en meses anteriores su ilusión por convertirse en madre.

Síguenos como periodicohoyrd

Merilenny Mueses

Merilenny Mueses

Licenciada en Comunicación Social, graduada Magna Cum Laude. Apasionada por contar historias que inspiran y conectan. Creo en el poder de las palabras para transformar realidades y en los atardeceres como recordatorio de que la belleza de lo simple es majestuosa.

Publicaciones Relacionadas

“Les pido muchas oraciones”: Martha Heredia comparte la delicada situación de su bebé recién nacido
“Les pido muchas oraciones”: Martha Heredia comparte la delicada situación de su bebé recién nacido
5 octubre, 2025
Una noche inolvidable: Martha Heredia y su mágica actuación
Una noche inolvidable: Martha Heredia y su mágica actuación
29 julio, 2025
Martha Heredia revela el sexo de su bebé con emotivo video: «Me cumplió mi deseo»
Martha Heredia revela el sexo de su bebé con emotivo video: «Me cumplió mi deseo»
4 junio, 2025
Martha Heredia, La Materialista y más famosas que están en la dulce espera  
Martha Heredia, La Materialista y más famosas que están en la dulce espera  
22 mayo, 2025
¡La cigüeña llegó! Martha Heredia anuncia que está en la dulce espera
¡La cigüeña llegó! Martha Heredia anuncia que está en la dulce espera
20 mayo, 2025

Publicidad

Temas

Más leídas

Una relación muy especial

Una relación muy especial

Edición impresa, sábado 04 de octubre de 2025

Edición impresa, sábado 04 de octubre de 2025

La Feria del Libro y sus atracciones artísticas

La Feria del Libro y sus atracciones artísticas

Arrancan hoy las Series Divisionales en las GL

Arrancan hoy las Series Divisionales en las GL

¿Quién es Sarah Mullally, primera mujer que liderará la Iglesia anglicana sus casi 500 años

¿Quién es Sarah Mullally, primera mujer que liderará la Iglesia anglicana sus casi 500 años

Los libros que todos buscan en la Feria del Libro 2025: ¿Los conoces?

Los libros que todos buscan en la Feria del Libro 2025: ¿Los conoces?

Publicidad

© 2025,Hoy | Todos los derechos reservados

Digo