La artista dominicana Martha Heredia anunció el nacimiento de su hijo y pidió a sus seguidores “muchas oraciones” por el pequeño, quien se encuentra hospitalizado.
“Les pido muchas oraciones, no pido más. Yo confío en el Señor y siempre ha sido fiel”, expresó la ganadora del reality Latin American Idol a través de su cuenta de Instagram.
El mensaje, que ha generado miles de reacciones, fue acompañado de una fotografía en la que la cantante aparece junto al bebé dentro de una incubadora.
Heredia también compartió unas emotivas palabras sobre su fe y fortaleza en medio de la situación.
“Y en medio de tantas pruebas Dios sigue siendo fiel, mostrándome su amor y su misericordia. Llegaste para enseñarme que hay que ser fuerte y confiar en el propósito divino”.
En otro mensaje, agregó:
“Trabajando duro en mi carrera sin bajar los brazos porque te estoy esperando en casa junto a papá, para darte una vida digna llena de amor y paz familiar, con todas las esperanzas de convertirme en ese ejemplo de perseverancia que te guíe por el camino correcto, hijo mío”.
Se recuerda que la intérprete está comprometida con el bachatero mexicano Geraldo Lares, con quien había compartido en meses anteriores su ilusión por convertirse en madre.
