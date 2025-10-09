Martha Heredia conmueve las redes con un video cargando a su bebé

La cantante dominicana Martha Heredia conmovió las redes sociales al compartir un video de ella cargando a su bebé, quien permanece ingresado en la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales (UCIN).

«Lo cargue. Después de 9 días por fin pude cargar a mi bebé. Gracias a Dios al equipo médico y a las oraciones de todos ustedes va mejorando y seguimos esperando el milagro», expresó Heredia.

La artista dedicó unas palabras de agradecimiento al cuerpo médico y a sus seguidores por todo el apoyo que ha recibido durante el proceso de parto y piden oración que «Dios haga un milagro» en la vida de su recién nacido.

Se recuerda que la ganadora de la sexta edición de Latin American Idol reveló a principios de la semana que su bebé recibió una cirugía menor para ponerle un catéter pequeño en su pulmón y ha evolucionado bien a todos los medicamentos que se han aplicado.

Además, envió un mensaje a todas las madres que actualmente están pasando por ese proceso.

Muchos cibernautas dieron mensajes de apoyo y esperanza para Martha y su familia.