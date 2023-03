La cantante Martha Heredia arremetió este fin de semana contra su exesposo Vakeró, tras asegurar que este no va a cambiar.

El mensaje de la fémina fue en respuesta a una publicación del promotor musical Miguel Ángel Taveras Carrión, en su cuenta de Instagram, en la cual se refirió a Manuel Varet Marte, nombre real del artista urbano.

Lee más: Martha Heredia enciende las redes sociales con sus curvas

“Debería de darle vergüenza a él. Sinceramente yo no sé cómo pude creer en él y grabar con él nuevamente, supuestamente por madurez y por perdonar y no guardar rencor. Esa persona no ha cambiado ni cambiará y el tiempo me dará la razón…. sigan viendo”, expresó Heredia.

La ganadora del Latin American Idol se mostró asombrada de que personas allegadas a él vuelvan a creerle y aseguró que ¨el tiempo me dará la razón¨.

Se recuerda que a principios del 2021, ambos lanzaron dos temas musicales titulados ¨La nota¨ y «Te quiero de nuevo», esta colaboración surgió luego de varios conflictos que terminó en los tribunales.