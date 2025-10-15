El día 4 de octubre, las vidas de los cantantes Martha Heredia y Gerardo Lares cambió por completo, tras el nacimiento de su bebé.

El mensaje, que había generado miles de reacciones, fue acompañado de una fotografía en la que la artista aparece junto al bebé dentro de una incubadora.

Lo que debería ser un derroche de felicidad y ternura terminó siendo una prueba de fe, tras dar a conocer a sus seguidores que el pequeño se encontraba hospitalizado en UCI, por lo que pidió muchas oraciones.

Horas después, la artista reveló que “tuvieron que hacer una cesárea de emergencia, me empezaron los dolores y contracciones y terminamos haciendo una cesárea”.

Tras dar a luz, el recién nacido le realizaron una cirugía menor para ponerle un catetercito pequeñito en su pulmón y ha evolucionado bien a todos los medicamentos que se han aplicado.

Después de 9 días en el hospital, lo pudo cargar por primera vez a su hijo.

“Gracias a Dios, al equipo médico y a las oraciones de todos ustedes va mejorando y seguimos esperando el milagro”, manifestó.

Martha describió este proceso como una enseñanza de “lo que es el verdadero amor, el miedo también, pero más que nada el amor de Dios en nuestras vidas!”.



“Mi hijo es fuerte y sé que casi estará con nosotros alegrándonos los días y haciéndonos mejores personas, mejores seres humanos”, aseguró.



La ganadora de la sexta edición de Latin American Idol destacó que su pequeño es “nuestra fuerza y nuestra inspiración para seguir adelante”.

Además, envió un mensaje a todas las madres que actualmente están pasando por ese proceso.

Ya está en casa

Este lunes por fin Gerardo Felipe se encuentra en casa junto a sus padres.

“En el día de hoy ya por fin le dan de alta a nuestro bebé. Yo no puedo explicarle lo que yo siento ahora mismo de saber que por fin voy a tener a mi bebé en mi casa y puedo cargarlo”, informó.

Heredia también resaltó que “el camino está más largo para llegar a la clínica”.

Agradeció el apoyo y las oraciones que ha recibido de amigos, familiares y seguidores.

“Gracias al Señor y gracias a toda la gente que ha orado, que ha estado apoyándonos como familia, aún sin conocernos, dándonos tanto alimento. Señores, por donde quiera, el DM es lleno, el celular es lleno, la gente orando. En la clínica se paraban y me decían, no te preocupes, que tú no vas a salir de él. Gracias”, concluyó.

