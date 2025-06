“Martillo de Medianoche”: la misión oculta de EE.UU. en el corazón nuclear de Irán

El Pentágono reveló detalles este domingo sobre la histórica operación de Estados Unidos -denominada “Martillo de Medianoche”- para bombardear tres instalaciones nucleares del régimen de Irán. Pete Hegseth, secretario de Defensa norteamericano, y el general Dan Caine, jefe del Estado Mayor Conjunto, ofrecieron una rueda de prensa conjunta para detallar los pormenores de los ataques contra las plantas de Fordow, Natanz e Isfahán.

Caine destacó que se trató del “mayor ataque operativo de cazas B-2 en la historia de Estados Unidos” y que causó “daños y destrucción extremadamente severos” a los objetivos iraníes.

Comentó, además, que la operación se mantuvo en el más alto nivel de secreto, con muy pocas personas en Washington al tanto de la fecha y los detalles del plan.

Así fue la “Operation Midnight Hammer” con la que EEUU atacó sitios nucleares en Irán

“Esta fue una misión altamente clasificada con muy pocos en Washington sabiendo el momento o la naturaleza de este plan”, afirmó el jefe del Estado Mayor.

La operación involucró a siete bombarderos B-2 Spirit que partieron desde su base en Misuri hacia Irán, sin ser detectados. El B-2 Spirit, desarrollado por Northrop Grumman, es el único bombardero en el mundo capaz de transportar y lanzar la GBU-57/B Massive Ordnance Penetrator, una bomba antibúnker de 13.600 kilogramos. Su capacidad furtiva (stealth), sustentada en un diseño aerodinámico especial y materiales que reducen la firma radar, permite que la aeronave penetre el espacio aéreo enemigo sin ser detectada.

El trayecto, de 18 horas, requirió múltiples reabastecimientos de combustible en vuelo. Una vez sobre territorio, los cazas se encontraron con aeronaves estadounidenses de apoyo en una maniobra compleja y con “una sincronización exacta” dentro de un reducido espacio aéreo, según explicó Caine.

Frente a un mapa que mostraba la ruta de vuelo y la cronología de los eventos clave, el general detalló que alrededor de las 17:00 horas (tiempo del Este de Estados Unidos) del sábado, justo antes de que las aeronaves ingresaran al espacio aéreo iraní, un submarino estadounidense lanzó más de dos docenas de misiles de crucero Tomahawk contra objetivos en el sitio de Isfahán.EEUU utilizó los cazas B-2 Spirit para destruir las instalaciones nucleares del régimen iraní (REUTERS/Mike Segar/File Photo)

Mientras los bombarderos se aproximaban a sus objetivos, las fuerzas estadounidenses desplegaron “varias tácticas de engaño, incluyendo señuelos”, y los cazas despejaron el espacio aéreo, verificando la ausencia de aviones enemigos y sistemas de misiles tierra-aire.

“Actualmente no tenemos constancia de disparos realizados contra el paquete de ataque estadounidense en la entrada”, aseguró Caine.

Aproximadamente a las 18:40 horas (tiempo del Este), es decir, a las 2:10 horas en Irán, el B-2 líder lanzó dos bombas perforadoras de búnker conocidas como GBU-57 Massive Ordnance Penetrators (MOP) sobre “el primero de varios puntos de impacto en Fordo”.

Durante los siguientes 25 minutos, se lanzaron un total de 14 MOP sobre dos áreas objetivo nucleares. Los misiles Tomahawk impactaron en Isfahán después de que las bombas cayeran sobre los otros dos sitios.

Caine subrayó que no se disparó contra los aviones durante la salida del espacio aéreo iraní. “Los cazas iraníes no despegaron, y parece que los sistemas de misiles tierra-aire de Irán no nos detectaron durante toda la misión. Mantuvimos el elemento sorpresa”, declaró el general.EEUU utilizó las bombas antibúnker GBU-75 para destruir las centrales nucleares de Irán (Fuerza Aérea de Estados Unidos vía AP, Archivo)

En total, más de 125 aeronaves estadounidenses participaron en la misión, incluyendo bombarderos B-2, cazas, aviones cisterna y de vigilancia. Se emplearon más de 75 armas guiadas de precisión en el ataque.

“Las evaluaciones iniciales de daños indican que los tres sitios sufrieron daños y destrucción extremadamente severos”, afirmó Caine, quien advirtió a Irán sobre cualquier intento de represalia.

“Nuestras fuerzas permanecen en máxima alerta y están completamente preparadas para responder a cualquier represalia iraní o ataques de sus aliados, lo cual sería una elección increíblemente desafortunada. Nos defenderemos”, sentenció.

El secretario de Defensa, Pete Hegseth, calificó el ataque como “un éxito increíble y abrumador”. Hegseth, quien compareció junto a Caine en la rueda de prensa, destacó la claridad de la orden recibida del comandante en jefe.Pete Hegseth, jefe del Pentágono (Reuters TV/U.S. Department of Defense/Handout via REUTERS)

Los bombarderos B-2 entraron y salieron “sin que el mundo lo supiera”

“La orden que recibimos de nuestro comandante en jefe fue enfocada, poderosa y clara”, afirmó. “Devastamos el programa nuclear iraní, pero es importante señalar que la operación no tuvo como objetivo a las tropas iraníes ni al pueblo iraní”.

El blanco más sensible de esta ofensiva fue Fordow, una planta de enriquecimiento de uranio situada bajo una montaña y capas de concreto.

El secretario de Defensa también subrayó el carácter histórico de la misión: “Nuestros B-2 entraron y salieron de estos sitios nucleares sin que el mundo lo supiera en absoluto. En ese sentido, fue histórico. Un ataque que incluyó la misión más larga de un bombardero B-2 Spirit desde 2001 y el primer uso operacional del MOP, una bomba perforadora de búnker de gran potencia”.

El presidente Donald Trump anunció la noche del sábado que Estados Unidos había lanzado ataques contra Irán. En un discurso nacional posterior, Trump aseguró que los sitios “han sido completamente destruidos”.El presidente anunció el ataque la noche del sábado. (REUTERS/Carlos Barria/Pool)

Acompañado por Hegseth, el secretario de Estado Marco Rubio y el vicepresidente JD Vance en la Casa Blanca, el presidente describió los ataques como un “éxito militar espectacular” y advirtió sobre ataques “mucho mayores” si Irán no “hace la paz”.

“Si la paz no llega pronto, perseguiremos esos otros objetivos con precisión, rapidez y habilidad; la mayoría de ellos pueden ser eliminados en cuestión de minutos”, dijo Trump, según declaraciones recogidas por CBS News.

“No hay ejército en el mundo que pudiera haber hecho lo que hicimos esta noche, ni siquiera cerca. Nunca ha habido un ejército capaz de hacer lo que ocurrió hace apenas un momento”, sentenció.