Más allá de la curva se ha fallado, Presidente

La inspección presidencial de ayer por la línea fronteriza llena de curvas y con uso abundante de armas en ristre, tropas en formación y ruidos marciales para convencer al país anticipadamente de que el límite geográfico estaría mejor vigilado a partir de ahora, no incluyó, lógicamente para fines de visibilidad, alguna actuación imprescindible para sellar la penetrabilidad no reprimida que ha generado una sobrepoblación irregular que viola el ordenamiento jurídico y supera la capacidad institucional del país de asimilarla sin perjuicios para su realidad económica y social. Se justificaría que estuviera fuera de la vista del común de la gente, pero con una plena contundencia que ha faltado, una activa labor de inteligencia a cargo de agentes insobornables y capaces de llegar hasta las conexiones que parecen moverse 24 horas al días, en un tráfico de inmigrantes que luego salen de las sombras y matorrales para desplazarse grupal y solapadamente por carreteras hacia el resto del país, creando asentamientos inmanejables. Resultado de una lenidad de todo el tiempo, que para superarla necesitaría algo más que exhibiciones de poder de fuego y de capacidad persecutoria que en los hechos no han disminuido los ingresos y reincidencias de unos mismos tránsfugas de siempre.

No ha sido impresa todavía a la ley la dureza que el Presidente dice asumir y prometer en el proceder de los mecanismos de Estado contra el impresionante crecimiento de la inmigración transgresora y de alto riesgo para la soberanía, la estabilidad y la convivencia. Falta castigar con severidad de encierros a los cabecillas de mafias y operantes en el trasiego de nómadas de toda especie, que tiende a incluir a vándalos armados. En este preciso momento, el deterioro de la situación interna de Haití escala hacia a una mayor amenaza para la República y es probable que ya sea demasiado tarde para las remediaciones ordinarias. Ninguna política de restricción al acceso de extranjeros a los empleos (solo para reducirlo racionalmente) ni de estímulo a la presencia de trabajadores dominicanos en áreas productivas auguran una progresiva y sólida dominicanización de los recursos laborales.