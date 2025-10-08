Más allá del titular, un espacio que transforma la conversación pública en República Dominicana

La comunicadora Dayanara Reyes Pujols impulsa un proyecto innovador que conecta generaciones, promueve el liderazgo con propósito y abre diálogos sobre los grandes retos sociales de hoy.

Santo Domingo. La comunicadora Dayanara Reyes Pujols continúa consolidando su proyecto Más Allá del Titular, transmitido por CDN+, un espacio de conversación profunda que va más allá de la inmediatez informativa.

Hasta el momento ha puesto en agenda temas como liderazgo, propósito, salud mental y cultura organizacional, pero el horizonte es mucho más amplio: un universo de conversaciones por descubrir que promete seguir conectando con las inquietudes y aspiraciones de la sociedad dominicana.

Trascender con propósito

En su cuarto episodio, la serie recibió al periodista y consultor Víctor Bautista, socio director de la firma Mediáticos, quien compartió reflexiones sobre la importancia de trascender en un mundo que confunde éxito con acumulación de bienes. Con más de cuatro décadas en la comunicación, Bautista subrayó que “el dinero es un instrumento para hacer cosas, y no sustituye la satisfacción espiritual ni la calidad humana”.

También advirtió a las nuevas generaciones sobre el riesgo del afán de inmediatez: “El trabajo no funciona de otra manera, es un proceso en el tiempo”. Sus palabras resaltan la necesidad de combinar formación, disciplina y valores para construir un legado duradero.

El episodio se enriqueció además con su visión de liderazgo empático: “Las organizaciones deben rejuvenecer constantemente para no morir. Solo no se llega a muchos sitios; mi compañera de vida ha sido clave en mi desarrollo”, afirmó, reconociendo el papel de la familia en su trayectoria.

Generaciones en diálogo

Otro de los temas que ha captado la atención en Más Allá del Titular es el choque generacional en las empresas, analizado en una conversación con Doina Hernández, gerente senior de Cultura en Newlink Dominicana.

También puede leer: “Prevención en 10”: cápsulas para entender y detener la violencia en solo diez minutos

La convivencia de baby boomers, generación X, millennials y centennials en un mismo entorno de trabajo, explica Hernández, es tanto un desafío como una oportunidad. Según datos de Deloitte citados en el programa, el 75% de los puestos ya son ocupados por millennials y centennials, generaciones que priorizan propósito, flexibilidad y crecimiento.

Dayanara Reyes Pujols resume el espíritu de la conversación en una frase contundente: “No somos competencia. Somos un solo grupo que debe nutrirse de las fortalezas de cada generación”.

Decisiones y salud mental

En entregas anteriores, el espacio también exploró la presión social al tomar decisiones de vida, junto al psicólogo Ricardo Pichardo, y la importancia de la salud mental en jóvenes, con la psicóloga Katherine Castro. Ambos diálogos resaltaron la necesidad de romper estigmas, fomentar autonomía y promover prácticas de autocuidado.

Los testimonios compartidos en el programa recuerdan que detrás de cada titular hay realidades complejas que merecen ser contadas con sensibilidad y profundidad.

Una invitación al diálogo

Con apenas cuatro emisiones, Más Allá del Titular se ha posicionado como un laboratorio de ideas y reflexión, ofreciendo herramientas para que jóvenes y adultos enfrenten con criterio los desafíos actuales.

Los episodios están disponibles en el canal de YouTube de CDN, donde la audiencia puede comentar, compartir experiencias y sumarse a esta comunidad de diálogo constructivo.