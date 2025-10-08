El Gobierno informa que más de 10 mil pacientes del programa Medicamentos de Alto Costo entregaron reconocimiento a Adolfo Pérez

El Gobierno informa que más de 10 mil pacientes del programa Medicamentos de Alto Costo entregaron reconocimiento a Adolfo Pérez

Más de 10 mil pacientes beneficiarios del Programa de Medicamentos de Alto Costo entregaron un reconocimiento al exdirector del Programa de Medicamentos Esenciales Central de Apoyo Logístico (Promese/Cal), Adolfo Pérez, por su destacada gestión y compromiso con el acceso a tratamientos oportunos y de calidad en su gestión.

Representantes de los pacientes agradecieron la eficiencia, transparencia y sensibilidad con la que manejó el programa bajo su administración, destacando los avances en la entrega oportuna de medicamentos y la ampliación de la cobertura.

El reconocimiento fue otorgado por la BioRed GAC Foundation junto a fundaciones como Renacer, Un Amigo Como Tú, Mujeres Solidarias y la Fundación para Pacientes con Mieloma Múltiple, resalta los aportes de Pérez al fortalecer los procesos de distribución y acceso a medicamentos de alto costo en la República Dominicana.

«Este galardón nace del corazón de miles de pacientes que cada mes recibieron el medicamento que necesitaban para vivir. Valoramos profundamente el trabajo de Adolfo Pérez, y su equipo el tiempo que estuvieron al frente de Promese/Cal«, expresó uno de los voceros del grupo.

De su lado Adolfo Pérez, recibió el reconocimiento con gratitud y reafirmó su compromiso de seguir cooperando con el programa para garantizar el acceso universal a medicamentos de alto costo y otros servicios de salud.

“Nuestro objetivo ha sido siempre colocar al paciente y al ser humano en el centro de las políticas públicas. Este gesto nos motiva a seguir trabajando con más dedicación y responsabilidad desde cualquier otra posición”, manifestó Pérez.

Con este acto, los pacientes no solo reconocen una gestión, sino también la esperanza y calidad de vida que han recuperado gracias a un sistema de salud más humano y eficiente.

El Programa de Medicamentos de Alto Costo beneficia actualmente a miles de dominicanos que padecen enfermedades como cáncer, insuficiencia renal, enfermedades autoinmunes, entre otras condiciones que requieren tratamientos especializados y costosos.

