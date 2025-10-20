Nueva York. Cientos de dominicanos residentes en esta ciudad participaron de la multitudinaria manifestación «No queremos Reyes», el pasado sábado en la Gran Manzana.

La misma se efectuó desde la Plaza de Times Square hasta la calle 14 en Manhattan, a lo largo de la Séptima avenida y asistieron más de 100 mil personas, en los demás condados se realizaron también manifestaciones, pero con grupos pequeños.

Durante todo el trayecto, con múltiples consignas y carteles en contra del autoritarismo del presidente Donald Trump, que decían «Resistan a los traidores fascistas» y «Sin coronas, no hay reyes»; «Nada es más patriótico que protestar» o «Resiste al Fascismo», entre otros. No hubo incidentes.

El dominicano Luis Mayobanex Rodríguez, activista social, comunitario y miembro de la Coalición por Defensa de los Inmigrantes en esta ciudad, al participar de la misma junto a varios connacionales, sostuvo: «Se confirma que NY es una ciudad comprometida con los mejores de la democracia y opuestos sus habitantes a todo intento de imponer un régimen rayando en la dictadura».

Añadió: «Esta visión le dio sustento al grito de que aquí los Inmigrantes son bienvenidos, y al rechazo categórico a la presencia de los agentes de ICE y más a la de la Guardia Nacional».

Las manifestaciones se efectuaron a nivel nacional en unas 2,500 ciudades de los Estados Unidos, con una asistencia calculada en un poco más de 7 millones de personas, según estimaciones de la prensa anglosajona.

Esta es la tercera movilización masiva desde el regreso de Trump a la Casa Blanca. Trump pasó el fin de semana en su casa de Mar-a-Lago en Florida, y declaró: «Dicen que se refieren a mí como un rey». «No soy un rey», declaró en una entrevista con Fox News.

Participó de un evento de recaudación de fondos de MAGA Inc. de 1 millón de dólares por plato, que se llevó a cabo en su club.