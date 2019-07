Más de 1,500 jóvenes reunidos en primer Foro Nacional Familia y Juventud

Más de 1,500 jóvenes se concentran hoy en el segundo día del Primer Foro Nacional Familia y Juventud que coordinan el Despacho de la Primera Dama y el Ministerio de la Juventud.

La primera dama de la República, Cándida Montilla de Medina y la ministra de la Juventud, Robiamny Balcácer, encabezan la jornada hasta después de las 3:00 de la tarde.

El escritor mexicano, Carlos Cuauhtémoc Sánchez, dictó la conferencia magistral “Jóvenes Fuertes en Tiempos Difíciles”.

Participan jóvenes del Distrito Nacional, provincia Santo Domingo, La Vega, Monseñor Nouel, San Cristóbal, La Romana, San Pedro de Macorís y Villa Altagracia.

Este es el segundo día del foro que se desarrolla en el Centro de Convenciones del Ministerio de Relaciones Exteriores, con el objetivo de promover una visión de nación y bienestar familiar.

En su ponencia exhortó a cada joven a mantener la fortaleza, el carácter y la personalidad y definir quién es, como primer paso para lograr sus sueños.

Motivación de Carlos Cuauhtémoc

Carlos Cuauhtémoc, autor de más de 34 libros, 15 de ellos con éxitos en temas de juventud, hizo varias recomendaciones a los presentes:

-“Nadie puede desperdiciar su mayor valor que es el tiempo”.

-“La juventud es una actitud ante la vida”.

-“Para ser fuertes y llegar a la meta en tiempos difíciles, las claves son, definirte y fortalecer quién eres, engrandece tu mayor valor que es la mente”.

-“Lee, escribe, habla. Sé una persona diferente, usa la palabra, a fin de cuentas eso es lo que hace la diferencia”.

-“Naciste para ser grande y renuncia a todo lo que no es compartible para ese sueño”.

-“Hay muchos ataques y neblinas en la vida que no te permiten ver dónde quieres llegar”.

-“Saca las partes buenas de tu vida para bendecir a las personas que te rodean”.

La ministra de la Juventud, Robiamny Balcácer, dijo a los jóvenes que no importa del lugar donde procedan, en el camino hacia el éxito, “nunca permitan que les corten sus alas”.

Puso su ejemplo, criada en Las Guáranas, provincia Duarte, y gracias al apoyo de sus padres, quienes la impulsaron a los estudios fue logrando éxitos hasta convertirse en la primera mujer ministra de la Juventud.

Afirmó que sus funciones como ministra están motivadas en que el presidente Danilo Medina, cree, confía y apoya a la mujer, la juventud y a toda la familia.

“La familia es todo, y nosotros desde los espacios en que habitamos o lideramos, debemos trabajar para fortalecerla; aprendiendo y reaprendiendo maneras que la lleven a ser siempre el núcleo donde se levanta lo mejor de nuestra nación”, expresó Balcácer.

Y para ello, agregó, es necesario disminuir la violencia intrafamiliar, fomentar la maternidad y paternidad responsables y guiar a nuestros hijos en unidad, en un marco de respeto a Dios, a los padres y a su entorno.

Resaltó que desde el gobierno se implementan numerosas iniciativas en beneficio de toda la población, en especial de la juventud, como es el caso de República Digital.

Citó además, los programas de becas nacionales e internacionales; intercambios académicos y de proyectos formativos, que desarrollan habilidades y competencias en el campo de la tecnología para posibilitar el acceso al primer empleo y colocarlos a la vanguardia del conocimiento en materia de tecnología e innovación.

Con relación al Despacho de la Primera Dama destacó que dispone de varios programas con soluciones a sectores vulnerables, los que definen a la primera dama como muy humana y con el corazón en el pueblo.