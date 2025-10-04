La Dirección General de Migración (DGM) realizó ayer numerosos operativos de interdicción, apoyada por las instituciones de seguridad ciudadana para controlar la presencia en el país de ciudadanos extranjeros indocumentados.

Las jornadas, realizadas en un contexto humanitario y de respeto a las normativas legales y la dignidad de las personas, produjo la detención de 1,747 indocumentados y la repatriación de otros 1,481 a su lugar de origen.

En el gran Santo Domingo fueron aprehendidos 251 nacionales haitianos sin autorización legal para estar en República Dominicana. Asimismo, 120 en Santiago, 117 en Elías Piña, 114 en Jimaní, 75 en Pedernales, 73 en La Vega, 62 en la zona Este y 59 en Montecristi, entre otros centros urbanos importantes.

Lee más: Detenidos

Las detenciones tuvieron la colaboración del Ejército, que capturó a 425 personas; el Cesfront a 174 y la Policía Nacional a 84. La coordinación de las acciones también contó con el apoyo del Ministerio de Defensa, la Armada, la Fuerza Aérea, el Ciutrant y la Digesett, entre otras instituciones que aportan al desarrollo de un enfoque integral y programado.

Los trabajos se implementaron conforme a estándares de los derechos humanos y con protocolos para evitar tratos degradantes y garantizar la debida asistencia a quienes la pudieron requerir.

La DGM ayer también entregó a las autoridades haitianas a 434 indocumentados, por el punto de control migratorio fronterizo de Dajabón; 679 por el de Elías Piña, 166 por Pedernales y 202 por Jimaní.

La institución destacó que las acciones se llevaron a cabo con un énfasis claro en evitar cualquier arbitrariedad y respetando la integridad física y psicológica de las personas. El trabajo de la DGM busca desincentivar irregularidades migratorias, así como fortalecer la seguridad ciudadana, la convivencia en comunidades y la integridad de la soberanía territorial.