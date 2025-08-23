Barahona a oscuras: desaprensivos incendian redes y dejan a más de 20 comunidades sin electricidad

Más de 20 comunidades de Barahona quedaron sin servicio eléctrico luego de que “unos desaprensivos” provocaran un incendio que afectó una estructura de redes tipo H y el eje del circuito BARA 105 en la provincia.

La Empresa Distribuidora de Electricidad del Sur (Edesur) explicó que el siniestro dañó postes y cables del tendido eléctrico, por lo que desplegó un operativo para acceder a la zona montañosa y restablecer el servicio.

Las comunidades afectadas son La 40, San Juan Bautista, Barrio Nuevo, FUDECO, Juan Esteban, El Payaso, Santa Elena, El Arroyo, Bahoruco, Ciénaga, Los Guayuyales, Villanueva, Barahona, Barrio Casandra, Baitoita, Loma Las Felipina, El Quemaito, entre otras.

Edesur señaló que la zona impactada es de difícil acceso para vehículos, lo que obliga a las brigadas a desplazarse a pie entre montañas hasta llegar al área dañada.

La empresa calificó el incendio como un “grave atentado contra las redes eléctricas”.

