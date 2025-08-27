Más de 2,000 millones sin agua potable: trucos prácticos para ahorrar    

Un informe de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y Unicef dado a conocer hoy revela que 2.100 millones de personas en el mundo -1 de cada 4- carecen de acceso al agua potable gestionada de forma segura, una década después de la adopción de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

Esta cifra incluye 106 millones que beben directamente de ríos, lagos u otras fuentes superficiales sin tratar, lo que los expone a enfermedades y a una exclusión social más profunda.

El informe del ‘Programa en materia de agua potable y saneamiento en los hogares 2000-2024: especial atención a las desigualdades’ publicado con motivo de la Semana Mundial del Agua afirma que aunque ha habido progresos aún persisten las brechas y que los más afectados son quienes viven en países de bajos ingresos, contextos frágiles, comunidades rurales, niños y grupos étnicos minoritarios e indígenas.

Detalla que entre 2000 y 2024, la población mundial aumentó de 6.200 millones a 8.200 millones y que durante ese periodo, una cuarta parte (2.200 millones) obtuvo acceso a agua potable gestionada de forma segura, mientras que un tercio (2.800 millones) obtuvo servicios de saneamiento seguros.

Aunque millones han tenido acceso al agua, el progreso ha sido desigual y lento.

¿Cómo preservar agua?

1. Utilizar dispositivos de ahorro de agua: Comienza instalando atmizadores, duchas y grifos de bajo consumo. Estos permiten mantener la presión del agua mientras se reduce su uso.

2. Evita fugas: Un grifo que gotea puede desperdiciar hasta 15 litros al día. Es muy importante reparar cualquier fuga para no desperdiciar este vital líquido.

3. Recoger agua de lluvia: Esta agua puede ser utilizada para regar plantas, lavar el coche o limpiar los exteriores de tu casa, por ejemplo.

4. Reducir el uso de agua en el jardín: Regar las plantas durante las primeras horas del día ayudará a reducir la evaporación.

5. Retoques en el baño: Reducir el tiempo en la ducha e instalar un inodoro de doble descarga son excelentes formas de ahorro.

6. Reutilización del agua: El agua ya utilizada para lavar verduras o la de la lavadora puede ser reutilizada para otros fines, como regar las plantas.

7. Llenar completamente aparatos: Solo debemos usar la lavadora o el lavavajillas cuando estén completamente llenos, así evitamos gastar agua y energía innecesariamente.

8. No dejar correr el agua: Mientras te cepillas los dientes o te afeitas, cierra el grifo para ahorrar una cantidad considerable de agua.

9. Educación y participación: Debes educarte y educar a los demás sobre la importancia del agua. Participa en la difusión de información y en eventos que promuevan su conservación.

10. Proteger las fuentes de agua: La protección de las fuentes de agua implica evitar la contaminación y proteger la flora y fauna circundante.