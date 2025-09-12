Más de 270 atletas brillan en el Tri Cap Cana 2025

El Lago Azul de Cap Cana fue escenario de pura adrenalina y resistencia con la celebración del Tri Cap Cana 2025, evento que reunió a más de 270 atletas de distintas edades en una jornada marcada por la competitividad, la disciplina y el espíritu deportivo.

La triatleta cubana, Leslie Amat Álvarez se alzó con la victoria absoluta en la distancia olímpica, registrando los mejores tiempos en nado, ciclismo y carrera a pie. Amat completó el recorrido en 2 horas, 8 minutos y 37 segundos (Swim 19:27, Bike 1:08:23, Run 39:00).

El segundo lugar fue para el joven de 19 años David Ballesta García, con un tiempo de 2:10:52, mientras que el tercer puesto lo ocupó Gabrielle Brisso, quien cerró con 2:11:43.

Con apenas 13 años, el dominicano oriundo de la provincia La Vega, Saúl Moronta sorprendió al público al dominar la distancia sprint, con un registro total de 1 hora, 13 minutos y 10 segundos (Swim 10:42, Bike 37:12, Run 23:14).

El segundo lugar lo conquistó Robert Vásquez con 1:16:22, seguido de Alger Alejandro Santos López, tercero con 1:18:18.

Las pruebas incluyeron las modalidades de triatlón olímpico, sprint, relevos, así como carreras de 5K y 10K, todas disputadas en un ambiente vibrante que combinó la belleza natural de Cap Cana con el reto físico que exige este tipo de competencias.

La Marina de Cap Cana fue testigo de los cierres explosivos en las pruebas pedestres.

En la carrera 5K, los ganadores fueron Romer Roche, primer lugar con 19:43 minutos; Bea Seijas, segunda posición con 27:20 minutos y Carina Paulino, tercera con 27:27 minutos.

Mientras que en el 10K se impusieron Ronald Ramírez, primer lugar con 49:40 minutos; Carlos Romero, segundo lugar con 55:26 minutos y Jesús González, tercero con 55:35 minutos.