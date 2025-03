Más de 300 mil en RD con glaucoma, es sin reversión

Más de 300 mil dominicanos podrían estar afectados de glaucoma en el país, pero más de la mitad de ellos no saben que padecen esta enfermedad, ya que no da síntomas y de no detectarse y tratarse a tiempo puede provocar ceguera irreversible.

Del tema hablaron los doctores Tomás Vargas Martínez, Vanessa Liberato y Marien Terrero, especialistas en Glaucoma del Instituto Contra la Ceguera por Glaucoma (INCOCEGLA). Los especialistas encabezar la Gran Jornada de Detección de esta enfermedad realizada este sábado por la institución de manera gratuita. Los especialistas del centro realizaron evaluación ocular a cientos de personas que acudieron a sus sedes de Santo Domingo y la Romana, como parte de la celebración del Mes del Glaucoma y en conmemoración del Día Mundial del Glaucoma.

Afecta nervio óptico

El glaucoma representa a un grupo de enfermedades que dañan al nervio óptico de forma lenta y progresiva, causando una pérdida visual permanente si no es tratada a tiempo, señalaron los doctores Vargas.

La mitad no lo sabe

Destacaron que la prevalencia mundial de glaucoma en pacientes con un rango de edad entre los 40 y 80 años es de 3.54%, presentando un mayor porcentaje en regiones como Latinoamérica y el Caribe con un 4.51% y que en la República Dominicana la prevalencia es de aproximadamente 3%. Las estadísticas manejadas por el INCOCEGLA indican que, durante el pasado año 2024, la prevalencia de glaucoma se encontró en un 3.3%.

Alarmante

Lo más alarmante y preocupante, aseguraron los especialistas del INCOCEGLA, es que las investigaciones realizadas indican que el 50% de los afectados no saben que padecen de esta enfermedad, debido a que no presentan síntomas hasta que se encuentra en etapa avanzada. Insisten en la importancia de las evaluaciones oftalmológicas preventivas, a pesar de la ausencia de síntomas.