Más de 75 víctimas desisten acción judicial

Más de 75 víctimas de la tragedia ocurrida en la discoteca Jet Set el pasado 8 de abril, han desistido de acciones judiciales contra los propietarios del centro de diversión, tras arribar a acuerdos con estos.

Ayer lo hizo la señora Luisa María Delgado Araujo, en nombre y representación de su hija menor de edad Arlene Valenzuela Delgado, cuyo padre Janlet Lorenzo Valenzuela Féliz fue una de las víctimas mortales; de Pedro Ismael Cordero Familia y Anyelo Starling Hernández.

En un acto firmado el 22 de agosto en curso y aprobado ayer en la corte, la señora Delgado Araujo expresa que, “ renuncia y desiste, de forma definitiva, absoluta e irrevocable, sin reservas de ninguna índole, a toda acción, demanda, querella, constitución en actor civil, recurso de apelación, reclamo, derecho o pretensión de cualquier naturaleza” que haya interpuesto, tenga, pudiere o creyera tener en contra de Inersiones E. y L. SRL, sus gerentes, socios, administradores, representantes, empleados y/o cualquier persona vinculada directa o indirectamente con estos últimos y la referida sociedad comercial y/o los señores Antonio, Maribel, Ana Grecia y/o cualquiera otra persona relacionada con estos últimos y que guarde relación con las afectaciones, daños y/o perjuicios sufridos por la menor Arlene Valenzuela, como consecuencia del fallecimiento de su padre, en el referido centro de diversión. Desiste también de la querella en constitución en actor civil interpuesta el 13 de junio del 25, en conjunto con Rossi Milanés Féliz Medina.