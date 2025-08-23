Más de 80 mil profesionales abandonan Israel en medio de la guerra

AME7741. TEL AVIV (ISRAEL), 22/06/2025.- Fotografía cedida por el servicio nacional de emergencias Magen David Adom (MDA) donde se observa a integrantes del ejercito reaccionando luego de un ataque por un misil iraní este domingo, en Tel Aviv (Israel). Al menos diez personas resultaron heridas leves en Israel, mientras que un joven de unos 30 años se encuentra en estado moderado, tras la última ondanada de misiles iraníes lanzada esta madrugada contra Israel, en represalia por el bombardeo estadounidense contra las instalaciones nucleares iraníes. EFE/ Servicio De Emergencia De Israel / SOLO USO EDITORIAL/SOLO DISPONIBLE PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE ACOMPAÑA (CRÉDITO OBLIGATORIO)

Israel enfrenta una emigración sin precedentes. 84.000 ciudadanos israelíes abandonaron el país en 2024 tras el ataque de Hamás y la guerra del Gobierno de Netanyahu contra Gaza. Un récord comparado con un promedio anual de 36.000 entre el 2009 y el 2021, según la Oficina Central de Estadísticas de Israel. En su mayoría, son profesionales laicos, de izquierda o artistas —o, incluso, las tres cosas a la vez—. Ya no se reconocen en su país, y menos aún en sus dirigentes.

La gente se abraza junto al autobús que se dirige a Egipto, Tel Aviv, 17 de junio de 2025 © Ronen Zvulun / Reuters

Una broma israelí dice que «un tercio de la sociedad va al ejército. Un tercio trabaja y un tercio paga los impuestos. El problema es que son los mismos». Y es a ese tercio de la población israelí al que pertenecen los más recientes ‘Yordim’, en hebreo: los que se van del país. Arie M. Kacowicz, profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad Hebrea de Jerusalén, explica las causas y el impacto de esta fuga de cerebros israelíes.

RFI: ¿Quiénes se están yendo de Israel?

Arie M. Kacowicz: Se habla de profesionales del sector de la sociedad israelí, que es la parte dinámica. Por ejemplo, trabajan en high-tech (alta tecnología), un factor esencial en la economía que explica la riqueza de Israel, un país desarrollado con un ingreso per cápita de niveles europeos.

RFI: ¿Cuáles son las razones de este éxodo de israelíes profesionales diplomados en los últimos dos años?

Arie M. Kacowicz: La razón más obvia es que no se quiere vivir en Esparta o en un país anormal que enfrenta una situación de guerra permanente. Y acá hay una gran paradoja porque, desde el punto de vista regional, se abren posibilidades a Israel, pero eso implica terminar la guerra en la Franja de Gaza. Al mismo tiempo, el gobierno sigue empujando barranca abajo a Israel hacia una situación de guerra perpetua que va a debilitar completamente el tejido de la sociedad israelí.

También viendo la transformación paulatina de Israel en una democracia no liberal camino a dictadura también explica por qué muchos israelíes del ámbito más liberal y progresista están prefiriendo mudarse a Portugal o a Italia o a Canadá, no necesariamente al Estados Unidos de Trump.

RFI: ¿Qué impacto tiene?

Arie M. Kacowicz: Eso tiene consecuencias muy graves para el futuro de la economía de Israel. Y también porque si va a haber elecciones, y espero que las haya en octubre o noviembre de 2026, se habla de la fuga de posibles votantes de la oposición al actual gobierno israelí.