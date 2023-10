Jerusalén (EFE).- Más de 500 personas han muerto en Israel en la guerra con las milicias de Gaza que comenzó ayer con un ataque múltiple y sorpresa de Hamás; mientras que en la Franja el último recuento cifra las víctimas mortales en 313 palestinos.

Además de los 500 muertos, confirmados por fuentes oficiales, en Israel la guerra ha dejado 2.048 heridos, 350 en estado grave, a causa de la ofensiva terrestre de Hamás, que irrumpió a disparos en decenas de comunidades, y por el impacto de miles de cohetes lanzados hacia suelo israelí.

En Gaza, donde Israel ha lanzado decenas de rondas de ataques aéreos contra la infraestructura militar de Hamás, los muertos suman 313, incluyendo 20 niños, y más de 2.000 heridos.

Sin embargo, el Ejército israelí asegura haber matado a más de 400 milicianos palestinos en la Franja, y cientos en territorio israelí, desde el comienzo ayer de esta nueva guerra entre Israel y las milicias de Gaza, que no tiene precedentes en su envergadura.

Los cuerpos de militantes de Hamas yacen frente a una comisaría en la ciudad sureña de Sderot EFE/EPA/Atef Safadi

Israel comienza a evacuar población

El Ejército israelí anunció también que sus tropas comenzaron a evacuar a los residentes de 24 comunidades cercanas a Gaza que permanecen en sus viviendas, varias de ellas liberadas por el Ejército tras ser ocupadas ayer.

El Ejército publicó una lista de esas 24 localidades, todas ubicadas en los alrededores de Gaza. Estas son Nahal Oz, Nir Am, Mefalsim, Kfar Aza, Gevim, Or Haner, Ivim, Netiv HaAsara, Yad Mordechai, Karmia, Zikim, Kerem Shalom, Kisufim, Holit, Sufa, Nirim, Nir Oz, Ein Hashlosha, Nir Yitzhack, Be’eri, Magen, Re’im, Sa’ad and Alumim.

Varias de estas comunidades fueron liberadas por las tropas israelíes en las últimas horas, sin embargo todavía hay combates entre milicias palestinas y tropas israelíes en una decena de puntos dentro de Israel, donde el Ejército ha abortado varios intentos de penetrar al país por parte de milicianos, incluido por mar.

Israel pide a Egipto que interceda

Por otro lado, Israel ha pedido a Egipto, principal mediador entre Palestina y el Estado judío, que interceda y ayude para negociar la liberación de los israelíes secuestrados como una de las condiciones para frenar el conflicto entre ambas partes, informaron hoy a EFE fuentes de seguridad.

Egipto continúa sus contactos desde anoche con las partes israelí y palestina, además de con los mediadores en Washington, Amán, Abu Dabi y Riad, para detener la actual escalada, volver a la mesa de negociaciones y escuchar las condiciones de ambas partes para detener la escalada, según las fuentes, que pidieron el anonimato.

Las principales condiciones son “detener los ataques palestinos y entregar a todos los israelíes secuestrados y los cuerpos de israelíes retenidos por Hamás”, de acuerdo con las fuentes, que confirman una información adelantada por el diario Wall Street Journal.

Mohamed VI convoca una reunión urgente de la Liga Árabe

Policía en el lugar de un edificio destruido en Tel Aviv. EFE/EPA/Abir Sultan

Mientras, el rey Mohamed VI de Marruecos, país que asume actualmente la presidencia del Consejo de la Liga Árabe, convocó una reunión “urgente” del organismo esta semana para coordinar tras el deterioro de la situación en Oriente Próximo tras el ataque perpetrado ayer sábado desde Gaza por el grupo islamista Hamás contra Israel.

El monarca convocó una reunión de los ministros de Exteriores árabes para “concertar y coordinar tras el deterioro de la situación en Gaza y el desencadenamiento de acciones militares contra los civiles y para encontrar medios para frenar esta escalada grave”, se lee en un comunicado del Ministerio de Exteriores marroquí.

La misma fuente añade que hay “intensas discusiones” actualmente para celebrar esta reunión esta semana en la sede de la Liga Árabe en El Cairo.

Mientras, el representante permanente de Palestina ante la Liga Árabe, Muhannad al Aklouk, pidió a la entidad panárabe celebrar una reunión extraordinaria lo “antes posible” a nivel de ministros de Exteriores de los países miembros.

