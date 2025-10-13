Más de mil ciclistas pedalean por agua y dignidad ambiental en 3era Ruta Ciclística “Pedalea por los Humedales Guerra”

Más de mil ciclistas de todas las regiones del país recorrieron este domingo los caminos rurales y paisajes naturales del municipio en la 3era Ruta Ciclística “Pedalea por Guerra”, movilización que combinó deporte, conciencia ambiental y compromiso ciudadano en defensa del agua, la vida y los humedales del territorio.

El recorrido, de unos 50 kilómetros, partió desde el proyecto turístico Palmar del Lago, rindiendo homenaje al Río Brujuelas, que nace en Bayaguana, Monte Plata, y sostiene los ecosistemas y comunidades que florecen a su paso.

Puede leer: Día Mundial de la Trombosis: un riesgo creciente en la salud pública que urge atención y prevención

La actividad fue organizada por la Mesa del Agua, con la coordinación conjunta del Ayuntamiento de San Antonio de Guerra, y el respaldo de clubes ciclistas, empresas, organizaciones sociales y familias comprometidas con la protección de la naturaleza.

A lo largo de la jornada, los participantes contaron con asistencia médica, seguridad, apoyo mecánico, puntos de hidratación, actividades culturales y almuerzo comunitario, en un ambiente donde la alegría, la solidaridad y la esperanza se sintieron como una misma corriente.

“Cada pedalada es una forma de resistencia y de amor por la tierra. No solo rodamos por el placer del camino, sino por el derecho a un país donde el agua, el aire y los bosques se respeten como bienes comunes y no como mercancías”, expresó Carlos Sánchez Solimán, coordinador de la actividad y representante de la Mesa del Agua.

La Mesa del Agua se ha consolidado como una plataforma de acción colectiva que promueve la defensa del territorio y la gestión sostenible del agua.

Su trayectoria incluye luchas emblemáticas como la movilización de 2021 contra la presa de cola de la empresa Barrick Gold, bajo el lema “Multitud marcha contra presa de cola”, una expresión de dignidad popular en defensa del ecosistema de Monte Plata.

“Pedalea por Guerra” se reafirma como un espacio donde la comunidad, el deporte y la conciencia ambiental convergen para sembrar esperanza.

En cada tramo del recorrido resonó un mensaje simple pero poderoso: proteger el río es proteger la vida.

Carlos Sánchez Solimán es dirigente ambiental, Secretario General de la Alianza por la Democracia (APD) y Director del programa de Medicamentos de Altos Costos del Ministerio de Salud Pública.