Más de tres mil personas disfrutaron la experiencia “A la Granja sin salir de la ciudad en Sanut”

Con la asistencia de más de tres mil personas durante el fin de semana, concluyó este domingo la experiencia “A la Granja sin salir de la ciudad”, organizada por Sanut en su Agrotienda del kilómetro 10.5 de la autopista Duarte.

La iniciativa gratuita permitió que niños y adultos vivieran un acercamiento a la vida del campo, interactuaran con animales y conocieran de primera mano el origen de los alimentos que consumen.

Alma Lajara, gerente Administrativa de Sanut, agradeció en nombre de la empresa el respaldo recibido. “Para nosotros ha sido una gran satisfacción ver cómo tantas familias acudieron con entusiasmo a compartir en un ambiente sano, seguro y educativo. Nos llena de orgullo saber que esta actividad permitió a los niños descubrir de dónde viene la comida y a los adultos reconectarse con nuestras raíces”, expresó.

Durante las jornadas del sábado y domingo, los asistentes disfrutaron de la interacción con cabras, ovejas, conejos, cerdos, vacas, caballos, gallinas, adopción de mascotas, además de talleres prácticos sobre la elaboración de quesos artesanales y la creación de huertos en casa. También hubo degustación y venta de productos frescos, recorridos guiados y actividades de recreación al aire libre.

Alma Lajara señaló que la propuesta buscó acercar a la familia dominicana a las bellezas del campo sin salir de la ciudad. “Es un paseo educativo y divertido que fomenta el contacto con la naturaleza, la unión familiar y el aprecio por nuestra producción agropecuaria”, subrayó.

La actividad, que se desarrolló en un ambiente festivo y familiar, fue valorada por los participantes como una experiencia enriquecedora que combina educación, entretenimiento y amor por lo nuestro.

Propuesta semanal

Cada sábado, la Agrotienda Sanut abre sus puertas para ofrecer a las familias una experiencia diferente: A la Granja sin salir de la ciudad. La propuesta permite a los visitantes acercarse al campo en un ambiente seguro y educativo, interactuando con animales como cabras, ovejas, conejos, cerdos, vacas, caballos y gallinas.

Además, los asistentes tienen la oportunidad de conocer de dónde provienen los alimentos que consumen y adquirir productos frescos directamente de la producción agropecuaria.

La iniciativa incluye, además, talleres prácticos de elaboración de quesos artesanales y creación de huertos en casa, con el fin de fomentar el consumo responsable y la conexión con la tierra.

De esta manera, la Agrotienda Sanut se convierte cada fin de semana en un espacio de aprendizaje, recreación y unión familiar, donde se promueve el valor de la producción local y se fortalece el vínculo con la naturaleza.