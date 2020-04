Más de una semana con problemas respiratorios y no ha podido lograr prueba Covid-19

Santiago.- El reportero gráfico Kery González dijo que desde hace una semana tiene problemas para respirar y también presenta un cuadro diarreico, por lo que ha estado reclamándole al Ministerio de Salud Pública una prueba diagnóstica para detectar o descartar la presencia del coronavirus o COVID-19.

Afirmó que se ha dirigido a los laboratorios autorizados por Salud Pública para hacerse la prueba del virus, pero no ha podido, tras asegurar que por el momento estos centros no están brindando el servicio en esta ciudad, presuntamente por disposición de las autoridades.

“Hace más de una semana que tengo problemas respiratorio y diarrea. No tengo tos ni fiebre y los resultados de una placa y una tomografía salieron bien, pero me siento mal porque no puedo respirar”, indicó el comunicador.

Tras enterarse de la situación por la que atraviesa Kery González, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP), filial Santiago, está demandando de las autoridades de salud prestarle la debida atención a uno de sus miembros.

“No es posible que el compañero Kery González tenga más de una semana con problemas respiratorios y no pueda practicarse el estudio que determine si está contagiado o no con coronavirus”, expresó el gremio periodístico.

Para realizar los test rápidos y de esa manera detectar o descartar la presencia de coronavirus COVID-19 en personas con síntomas de la enfermedad, las autoridades de Salud Pública autorizaron a los laboratorios Amadita y Referencia.

El ministro de Salud también informó que estarían disponibles próximamente en esta ciudad laboratorios en las clínicas Corominas, Centro Medico Cibao Utesa y el Hospital Metropolitano de Santiago (HOMS), y otros que irían sumándose en los próximos días.