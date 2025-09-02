Más que un simposio ha sido la puerta para entender mejor nuestro papel en la sociedad



Por Ramona Gil, Presidenta Consejo de Administración Coopunión



La puesta en circulación de las memorias de lo que fue el Primer Simposio Nacional sobre el Rol de la Mujer en el Desarrollo Integral de la Nación Dominicana, es algo que para nosotras y nosotros nos llena de más que orgullo de una gran satisfacción.

A través de las presentes líneas, queremos destacar que esta publicación, compilada por el periodista y politólogo Rafael Santos, no solo nos invita a reflexionar sobre los avances y desafíos de la mujer en la vida social, política, económica y cultural, sino que también resulta su fuerza transformadora en espacios colectivos como el cooperativismo.

A lo largo de nuestra historia las mujeres hemos demostrado que la cooperación, la solidaridad y la organización comunitaria son herramientas poderosas para impulsar el progreso.

Nuestra participación ha sido fundamental para garantizar la inclusión, la sostenibilidad, y el crecimiento económico con rostro humano.

La mujer ha sabido unir el compromiso social con la visión empresarial, fortaleciendo familias, comunidades y, en consecuencia, la nación entera.

Este libro que hoy presentamos es una invitación a reconocer y valorar que el desarrollo integral de la República Dominicana no puede concebirse sin la presencia activa y protagónica de las mujeres en todos los ámbitos.

Felicitamos a Rafael Santos por ofrecernos esta valiosa obra que honra la historia y abre caminos al futuro y sobre todo, nos hemos sentido honradas al poder contar en nuestro salón de actos, con la presencia de nuestra vicepresidenta de la República Dominicana, Doña Raquel Peña.

Agradecemos profundamente a cada una de las prestantes damas que fueron parte exclusiva de las 7 disertaciones que el 1 de marzo del presente año, nos distinguieron con sus sabias ponencias, pues lo que ha salido de esta gran actividad, no solo ha sido un libro, sino también una causa que es: la dignificación y el reconocimiento del rol de la mujer en la construcción de un país más equitativo y solidario.