Más que una cuarentena, la verdadera oportunidad del COVID-19 vista por Freddy Ginebra

A Don Freddy Ginebra le encantan los abrazos y el calor humano, porque siente que a través de éstos se descargan las energías positivas hacia el prójimo, y la manera de decirle te acepto como eres. Sin embargo, revela que la pandemia del coronavirus lo ha obligado a reinventarse y buscar métodos distintos para sustituir esa expresión humana que tanto lo satisface.

El reconocido gestor cultural, escritor y publicista narra sus más importantes experiencias de vida en 60 minutos de conferencia vía web invitado por la Universidad APEC, para explicar porqué la pandemia representa “más que una cuarentena, la verdadera oportunidad”, tema que concentró su intervención ante estudiantes y docentes, encabezado por el rector Franklyn Holguín Haché.

A lo largo de de su exposición, el destacado comunicador y actor fundador del centro cultural Casa de Teatro, ofreció notables ejemplos prácticos de experiencias propias y de amigos cercanos, para dejar sellado en la memoria de estudiantes, profesionales y todos los dominicanos, las más variadas formas de salir airoso frente a las situaciones negativas derivadas del COVID-19

Aunque no deja de reconocer que es el momento más complicado que puede registar su memoria, el escritor no duda en resaltar que también es el que le ha dado la mayor enseñanza sobre el valor de las pequeñas acciones que no podía ejecutar por la rapidez con que se mueve la vida contemporánea.

“Aprendía a cocinar. En mi vida, nunca había agarrado un caldero para cocinar” confiesa el artista en un tono de satisfacción, sin dejar de reconocer que aún le falta la destreza suficiente para que el arroz le salga con “cocón” (sonríe).

Aprender a decir que no. Don Freddy relata que el confinamiento establecido por el COVID-19 le ha dejado enseñanzas muy claras, que lo han llevado a razonar sobre la necesidad de aprender a decir que no, para conseguir estar más tiempo con su familia.

“Tengo que aprender a decir que no, porque necesito más tiempo con mis seres queridos para poder tenerlos más cerca, para poder dar estos últimos años que me queda en plenitud y alegría. Así que me verán menos, pero yo tengo que terminar este ciclo de la mejor manera posible”, expuso.

Sus días en su apartamento no pasan sin dar cumplimiento a las tareas previamente planificadas. Revela que regularmente se levanta muy temprano (hoy lo hice a las tres de la mañana); dedica tiempo para la meditación, la oración y la lectura que inició de algunos libros que había comprado antes, pero que nunca tenía tiempo de leer. “Ya llevo cuatro leídos, y me faltan 100 más”.

Posteriormente, se dirige a su balcón, habla con las plantas de su jardín mientras la rocía; cuela su habitual café, escucha música, adelanta los libros que tiene previste poner a circular este año, contesta mensajes electrónicos, habla con amigos y realiza sus ejercicios en el interior de su pequeño apartamento que comparte con su esposa y una hermana.

“Aprendí a disfrutar mi pequeño apartamento, a hacer una ruta de ejercicio entre los muebles, llegar a la galería, me devuelvo, pongo música para hacer más divertido ese paseo; choco con mi hermana, choco con mi esposa…, en fin, le he encontrado la alegría a todos esos quehaceres”, expuso.

Cuidado con lo que piensas. Lo más importante para el popular gestor cultural en de esta etapa de crisis por el COVID-19, es que “logremos salir mejores seres humanos”. Aprender “que todos somos iguales”.

Para cumplir ese propósito, Don Freddy retoma su rol de padre y ser humano que ama a su familia y amigos, para aconsejar a quienes les escuchan que eviten por todos los medios posibles los pensamientos negativos y nunca dejen que la ansiedad ocupe un lugar en su mente.

“Tú no eres el único, el mundo está igual que tú. Lo importante de este momento es sobrevivir, apreciar lo que tienes a tu alrededor”, expresa el artista, al colocar como ejemplo la respuesta que le dio a un amigo que le llamó por teléfono para contarle los momentos difíciles por el que pasa y el estado de ansiedad que lo abruma.

Citó que la felicitad no depende de cosas materiales, sino de la actitud y compromiso consigo mismo, los cuales se manifiesta a través de un espíritu lleno de cosas positivas, así como iniciativas como la meditación, oración, lectura, la diversión y la capacidad de amarse en la diferencia.

No será fácil. Don Freddy Ginebra ve en el período de aislamiento físico a causa del virus un excelente tiempo para que los estudiantes puedan dar lo mejor de sí, y emprender otras iniciativas que complementen sus respectivas profesiones, como es el caso del aprendizaje de idiomas en la modalidad online.

“Mientras mejor preparado estés, podrás enfrentar con mayor éxito la vida. Si ese estudiante, además de su profesión, sabe otro idioma, se la abre otra puerta. Este es un excelente tiempo para aprender idiomas, sé que no es fácil solo, pero se puede”, dijo al responder preguntas del moderador en relación con inquietudes manifestadas por estudiantes de Turismo de la Universidad APEC.

Estas iniciativas también fueron recomendadas para los que se forman en publicidad, profesión a la que también le ha dedicado gran parte de su vida, cosechando grandes éxitos en todo su recorrido.

Exhortó a los estudiantes a conocer bien los cambios en el mundo con la incorporación tecnológica, y la segmentación del público, para que puedan lograr mejores resultados. Como recomendación final, les motivó a definir su especialidad y buscar la puerta de entrada a una agencia publicitaria.

“Los estudiantes de publicidad tiene que estar al día en todo lo que está pasando en el mundo. Y yo creo que lo primero es encontrar una experiencia en una agencia como sea. Porque una cosa son los estudios y otras cosas es la experiencia vivida. Hay que buscar la puerta de entrada”, expuso.

Se viste de gala. El rector de la Universidad APEC doctor Franklyn Holguín Haché, aprovechó la intervención de Don Freddy para resaltar los méritos profesionales y humanos que lo han caracterizado alo largo de su vida, convirtiéndose en el corazón que da vida a iniciativas tan importantes para el país como el centro cultural Casa de Teatro.

Recordó que en el año 2009 la Universidad APEC se vistió de gala cuando Freddy Ginebra y el también destacado publicista y destacado profesional de gran éxito Peter Croes, entraron a formar parte del claustro universitario al recibir los títulos de Profesores Honorarios, en reconocimiento a la integridad, coherencia y sólidas condiciones morales y sociales de ambas figuras.

“Cuando hablabas de Casa de Teatro, de sudor y sangre; cuando iniciaron aquellas actividades justamente para levantar Casa de Teatro; la gran contribución que ha hecho Casa de Teatro es que es una de las instituciones que más ha aportado a la cultura dominicana”, expuso Holguín Haché.

“Y luego también su vida como publicista de gran contribución, pero fundamentalmente podemos resumir en Freddy y en Peter dos ejemplos de moralidad, de trabajo, dedicación y de esfuerzo; de ejemplo a nuestra juventud dominicana que tanto lo necesita”, agregó.

Exhortó a todos aquellos que se sientan ociosos en estos momentos de confinamiento por el que pasa el país, a leer las obras que ha escrito Ginebra, con especial interés en la titulada Celebrando la Vida y Secretos Compartidos; además de sus artículos de los que dijo “son verdaderamente un ejemplo a seguir“.

“Yo me siento honrado esta noche. La Universidad se viste de gala de nuevo de ese hijo de ese claustro académico que tenemos como mucho orgullo. Gracias Freddy. Gracias a Peter también que no está aquí presente, pero siempre estará con nosotros. Esté o no esté, Peter no puede estar fuera de nuestro ambiente”, expuso.

“Esperamos que estas palabras tuyas, estos ejemplos que ha dado, pues van a sobrellevar con mayor alegría, con mayor motivación, con mayor esperanza, esta tragedia mundial que estamos viviendo. Y tienes razón, hay que planificar el futuro y eso es lo que estamos haciendo en UNAPEC” en estos momentos tan difíciles, finalizó.