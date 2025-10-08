La coordinadora residente del Sistema de Naciones Unidas en República Dominicana, Julia del Carmen Sánchez, expresó este miércoles su confianza en que la nueva misión de la ONU en Haití representará un esfuerzo distinto, basado en la autocrítica, la experiencia y la esperanza de apoyar al pueblo haitiano en su proceso de recuperación.

“Espero y confío en que la organización tiene la capacidad de autocrítica y de reflexionar sobre las lecciones aprendidas. Fue muy duro lo que pasó en Haití; hubo cosas buenas y malas, y ahora nos preparamos para apoyar un proceso tan difícil con éxito, sin causar daño ni impactos negativos”, afirmó Sánchez.

La diplomática explicó que «sta misión que se va hacer en Haití, sabemos muy poco, eso se acaba de aprobar y se está negociando y planificando ahora, pero lo que sí sabemos es que es diferente a otras misiones va hacer único en su estructura».

«Yo creo en gran parte en respuesta a el conocimiento que ya ha habido misiones del pasado, ha habido éxito, ha habido problemas y ahora se evalúa para hacer las cosas diferentes y que pueda apoyar al pueblo de Haití para salir de la crisis», señaló.

Actualmente, el equipo de Naciones Unidas en Haití continúa operando, aunque muchos miembros han tenido que salir de Puerto Príncipe debido a la inseguridad.

«Hay un equipo de naciones unidas, muchos han tenido que salir de Puerto Príncipe pero están en otras partes del país, están manejando crisis por ejemplo en Haití hay 1.3 millones de desplazados internos por la crisis de seguridad y naciones unidad está apoyando a esa gente», concluyó.

Estas declaraciones fueron ofrecidas en el Almuerzo del Grupo de Comunicaciones Corripio.

