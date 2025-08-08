Massiel Javier a su esposo Octavio Dotel, víctima del Jet Set: «Hoy, un mes más sin ti»

«Hoy, un mes más sin ti» es una de las conmovedoras frases que escribió Massiel Javier en el emotivo mensaje que compartió en sus redes sociales, en honor a su esposo, el pelotero Octavio Dotel, al cumplirse este viernes cuatro meses del colapso del techo de la discoteca Jet Set. Él fue una de las más de 230 personas que fallecieron a causa de la tragedia.

«El techo del Jet Set también cayó sobre nosotros», pronunció la viuda.

Asimismo, Massiel Javier expresó que abraza con el corazón a todas las familias que comparten este «profundo dolor». «Que el recuerdo de quienes amamos y la fortaleza que solo Dios da, nos sostengan y nos mantengan de pie», manifestó.

Proceso judicial

Cabe recordar que la esposa del expelotero de Grandes Ligas presentó una querella con constitución en actor civil ante la Fiscalía del Distrito Nacional contra los propietarios de la discoteca Jet Set —Antonio Espaillat, Ana Grecia López, Maribel Espaillat y Evelyn Espaillat— por homicidio involuntario, conforme al artículo 319 del Código Penal Dominicano.

En la acción judicial, depositada el pasado mes de junio, Massiel Javier Almonte reclamó que los imputados fueran condenados al pago de 300 millones de pesos, como compensación por los daños y perjuicios derivados del trágico colapso del techo del centro nocturno, ocurrido el 8 de abril.

Del mismo modo, solicitó que se admita la querella en representación de sus hijos menores y que se imponga a cada uno de los querellados una garantía económica de 75 millones de pesos en efectivo.

«Que, se imponga como medida de coerción personal en contra de los imputados: Antonio Espaillat López, Ana Grecia López, Maribel Espaillat De Beras, Y Evely Espaillat De Aybar, una garantía económica en efectivo por la suma de setenta y cinco millones (RD$75,000,000.00) de pesos dominicanos en efectivo, a cada uno de los querellados, a ser depositados por ante el Banco de Reservas de la República Dominicana», se lee en el documento al que el periódico Hoy tuvo acceso.

Además, se pidió que la corte autorice a Massiel a inscribir hipoteca judicial provisional sobre los bienes de los imputados, así como sobre la entidad Inversiones E y L, y a trabar embargo retentivo sobre los montos y valores que se encuentren dentro de los mismos, equivalentes a 600 millones de pesos.

«Solicitamos formalmente, de la manera más respetuosa posible, ser informado de todas las actuaciones, que lleve a cabo el Ministerio Publico, durante el proceso de investigación, así como durante cualesquiera fases del proceso», agregaron los abogados de Javier Almonte.