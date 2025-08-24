Massiel Taveras deslumbra como presentadora oficial del Beverly Hills Gospel Gala 2025

Beverly Hills, California. – La actriz dominicana Massiel Taveras, radicada en Los Ángeles, brilló como presentadora oficial del Beverly Hills Gospel Gala 2025, un evento que por primera vez reunió en la meca del entretenimiento a personalidades, artistas y líderes culturales con un mismo propósito: celebrar el arte con un mensaje de fe y salvación.

La gala tuvo lugar en la galería del reconocido artista afroamericano Emmy Lu, donde se presentó oficialmente al público su más reciente creación: la imponente obra titulada “Jesús revolucionario”, inspirada en la icónica imagen de Massiel Taveras en Cannes, con el vestido que exhibía el rostro de Cristo y que le dio la vuelta al mundo.

Un evento cargado de arte, fe y glamour

Bajo la producción ejecutiva de Tylan Ward, la velada ofreció un ambiente exclusivo con música en vivo, degustaciones, alfombra roja y un espacio interactivo donde los asistentes pudieron compartir experiencias. La obra de Emmy Lu, aclamado por sus retratos de figuras como Elton John, Kobe Bryant, Lady Gaga, la reina Isabel II, Denzel Washington, LeBron James y otros, ha incluido en su exclusiva lista de “Celebrity Portraits” a “Jesús revolucionario”, su más reciente obra, consolidando aún más su prestigio como uno de los artistas contemporáneos más influyentes.

“Este evento fue verdaderamente inspirador. La obra de Emmy Lu tiene la capacidad de llegar a todos, sin importar raza o cultura, transmitiendo un mensaje de salvación a través del arte. Elegimos a Massiel como presentadora oficial porque encarna con autenticidad y carisma esa conexión entre fe, belleza y poder de comunicación”, expresó Tylan.

La participación de Massiel fue clave en la conducción del evento, gracias a su talento, elegancia y espiritualidad. Su presencia reafirma el lugar de la diáspora dominicana en escenarios internacionales de alto nivel, pues tiene varios años conduciendo importantes eventos en inglés exclusivamente en la ciudad de Los Ángeles.

Actualmente, Massiel continúa la producción de su obra de teatro musical “I’m All the Women”, presentada en Las Vegas, al tiempo que impulsa su marca de cuidado de la piel Godly Beauty, una línea inspirada en versículos bíblicos que lanzó a principios de año.

La dominicana es además quien figura en la portada de agosto de la revista “Magic Image Hollywood”.

La próxima edición del Beverly Hills Gospel Gala se celebrará en agosto de 2026 en el legendario Beverly Hilton Hotel, prometiendo una experiencia aún más grandiosa, siempre con el propósito de usar el arte como vehículo de salvación y transformación espiritual.