La actriz y productora dominicana radicada en Los Ángeles, Massiel Taveras, será reconocida el próximo 15 de noviembre por el California Music American Entertainment Hall of Fame, institución que honra a figuras del arte y el entretenimiento en los Estados Unidos. Taveras será exaltada en la categoría internacional, convirtiéndose así en la única dominicana y una de las artistas latinas más jóvenes en recibir esta distinción.

La presidenta de la entidad, Cassandra Williams, envió un comunicado oficial a la comunidad artística de Hollywood en el que destacó el nombre de Massiel Taveras como parte de los artistas que serán inducidos oficialmente en la ceremonia de este 2025 al salón de la fama de la música y el entretenimiento en Estados Unidos.

“Reconocemos a Massiel por sus logros en el teatro musical, el cine y la televisión; por su impacto en las artes escénicas en Estados Unidos y en el mercado latino de la industria del entretenimiento. Además, por ser un ejemplo para las mujeres del mundo, sin importar su cultura, al mantener una imagen de respeto, integridad y valores que trasciende a través de diversas ramas del arte, marcando una diferencia en esta generación. Es para nosotros un honor celebrar la trayectoria de Massiel, quien ha trabajado sin descanso y se ha consolidado como una de las latinas más solicitadas para conducir los más importantes eventos locales e internacionales”, expresó Williams.

El California Music American Entertainment Hall of Fame, reconocido por su rigurosa evaluación de la imagen pública y la trayectoria de los artistas, inscribirá así el nombre de una dominicana en sus páginas históricas, consolidando el prestigio de Massiel Taveras en la industria del entretenimiento.

La ceremonia oficial de inducción se llevará a cabo en los estudios Warner Bros., en Burbank, California. La gala contará con alfombra roja a las 6:00 p.m., entrega de premios a las 7:30 p.m. y cena de gala a las 8:30 p.m.

